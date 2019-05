„Loving you is a losing game“, aber nicht für Duncan Laurence. Verdienter Sieg eines sympathischen Typen mit einem Song, den wir in den kommenden Monaten hoffentlich noch oft hören werden. 492 Punkte, das sind, wenn Kollege Warnecke aus dem Wissenschaftsressort halbwegs richtig gerechnet hat, 27 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Freut uns sehr. Darauf einen Sekt!