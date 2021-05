Maskenlos durch die Nacht Die Pandemie ist vorbei - den Eindruck wird man gleich beim Blick in die Ahoy Arena in Rotterdam erhalten. 3500 Zuschauende sind vor Ort (wirkte in den Semifinals deutlich mehr). Sie und alle Künstler*innen mussten vorher einen Test machen, natürlich wird man nur mit Negativergebnis zugelassen. Jetzt dürfen alle in der Halle den Abend ohne Maske und ohne Abstand zelebrieren. Der ESC ist Teil eines wissenschaftlichen Experiments der niederländischen Regierung, wie man Großveranstaltungen auch in Pandemie-Zeiten organisieren kann.



Spoiler: Das Infektionsgeschehen in den Niederlanden ist aktuell noch deutlich höher als in Deutschland. Man muss also nicht große wissenschaftliche Expertise mitbringen, um die Risiken zu sehen - hundertprozentig sicher sind Schnelltests schließlich nicht. Es gab auch schon erste Coronafälle in den Delegationen, unter anderem beim Finalisten Island. Die Isländer dürfen daher nicht live auftreten, von ihnen wird eine Aufzeichnung aus den Proben gezeigt.

Bitter für die Gastgeber: Ausgerechnet ihr ESC-Sieger von 2019, Duncan, der den ESC nach Rotterdam brachte, ist ebenfalls an Covid erkrankt. Sein Auftritt in der Pause ist daher ebenfalls gestrichen. Am Dienstag war Duncan noch live im Halbfinale dabei, am Mittwoch entwickelte er erste Symptome. Wir wünschen guten Besserung - und hoffen, dass niemand sonst angesteckt wurde.