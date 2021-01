Nina Queer behauptet auf ihrem Facebook-Profil und in Interviews zum wiederholten Mal, die Wortschöpfung „Hitler-Transe“ stamme ursprünglich nicht von ihr, sondern von unserem Tagesspiegel-Autor Sebastian Goddemeier.

Sie schreibt auf Facebook: „Ich wurde dann vom Redakteur gefragt, ob es mich denn nicht stören würde, wenn ich als ‚Hitler-Transe' dargestellt werde. Darauf habe ich geantwortet: ,dann bin ich eben die erste Hitler-Transe, dann nehme ich das so hin.'“.

Diese Darstellung, unser Autor habe den Begriff als erster benutzt, ist falsch. Ganz im Gegenteil war es Nina Queer, die von sich aus den Begriff als Selbstbezeichnung in dem Gespräch gewählt hat – ganz so, wie von Sebastian Goddemeier in seinem Text beschrieben wurde. Die Formulierung wurde auch nicht aus dem Zusammenhang gerissen.

Das ist auf Band so dokumentiert. In einer Mail an uns, in der Nina Queer zu ihrer Ausladung beim RTL-"Dschungelcamp" Stellung nahm, hat sie Goddemeiers Darstellung am Dienstag übrigens nochmal bekräftigt. Wir bitten Nina Queer, diese Behauptung nicht mehr zu verbreiten und sie von ihren Profilen in den sozialen Medien zu löschen. (Qsp)