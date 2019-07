Jede Bewegung erzählt sich durch einen Schöpfungsmythos. Einen Moment, in dem Fesseln gesprengt und Verbote übertreten wurden, der Moment, in dem Licht in die Dunkelheit tritt und Befreiung beginnt. Und je stärker dieses Licht, desto dunkler fallen die Schatten auf die Zeit davor und alles, was nicht zur heroischen Meistererzählung passt.

Tagesspiegel