Um halb zwölf wummern die Bässe bereits ungeduldig am Kurfürstendamm. Große Wagen stehen bunt geschmückt in Reihe vom Kranzlereck bis zum U-Bahnhof Uhlandstraße. Von überall her strahlen die Regenbogenfarben in der Sonne. Menschen in üppigen Kostümen oder knappen Kleidchen, flanieren erwartungsvoll über den gesperrten Ku'damm: Noch gut eine Stunde, dann startet die große Christopher-Street-Day-Parade.

Tagesspiegel | Teresa Roelcke