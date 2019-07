„Unsere Botschaft heißt Liebe" steht auf einem Banner in Regenbogenfarben, das derzeit an der Fassade der US-Botschaft in Berlin hängt. Neben dem Eingang der Botschaft auf dem Pariser Platz hängen zwei Fahnen an einem Mast: die US-Flagge und die Regenbogenfahne. Die LGBTI-Fahne ist mehr denn je als ein politisches Statement zu verstehen.

Tagesspiegel | Inga Barthels