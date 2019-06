Wurden noch vor einigen Jahren Männer, die es bare machen, kritisch gesehen, sind es jetzt – so empfindet es Mario – Kondomgebraucher, die ausgegrenzt werden. Was er nicht versteht, ist der Absolutismus vieler Prepper: Wieso sie nicht trotzdem ein Kondom akzeptieren, wenn sie spüren, dass der Sexualpartner es wünscht. „Dann heißt es immer, wir seien Moralapostel und hätten keinen Respekt. Was völlig am Kern der Sache vorbeigeht. Jeder kann doch so leben, wie er will. Aber auch ein Prepper sollte Respekt haben. Was verliert er denn, wenn er den Wunsch des Anderen respektiert? Zum Sex gehören zwei. Beim nächsten Kontakt kann er doch wieder ohne.“

Für Mario ist der Subtext, der bei dieser Art der Ablehnung mitschwingt: Es geht nicht um dich als Mensch, als Person bist du egal, nur ein Objekt, das funktioniert oder nicht. Was gerade für Sex eine ziemlich ernüchternde Erkenntnis ist.

Der Druck mit Preppen anzufangen steigt

So steigt der Druck auf alle in der schwulen Szene, mit dem Preppen anzufangen – denn nur dann kann man sicher sein, wirklich geschützt zu sein. „Wenn jemand sagt, er würde preppen oder sei unter der Nachweisgrenze, kann er doch lügen“, meint Mario, der jetzt tatsächlich überlegt, auch mit dem Preppen anzufangen, obwohl er gar nicht will. „Es ist absurd.“

Warum will er nicht? Weil er nicht einsieht, Tabletten, also Chemie, zu schlucken, obwohl er gar nicht krank ist. Weil er nicht weiß, wie gut die Nebenwirkungen erforscht sind. Und weil er keine Lust hat auf andere sexuell übertragbaren Krankheiten. Denn die PrEP schützt nur vor HIV, nicht vor Syphilis, Gonorrhö oder Hepatitis C. Prepper verlassen sich häufig auf Antibiotika, aber deren unreflektierter Einsatz führt zu gefährlichen Resistenzbildungen. In England wurde jüngst eine Trippervariante gemeldet, die nicht mehr mit Antibiotika behandelbar ist. Mario weiß, dass auch Kondome keinen völligen Schutz bieten, glaubt aber, dass es auf alle Fälle besser ist, sie zu verwenden.

Die Infektionszahlen bei Syphilis steigen

Im November 2018 hat das Berliner Robert Koch Institut gemeldet, dass die Infektionszahlen bei Syphilis weiter steigen, vor allem in Berlin. Allerdings begann diese Entwicklung schon vor Einführung der günstigen PrEP. Welchen Einfluss sie wirklich auf die Infektionsraten bei STD hat, kann das Institut nicht sagen, da bei der Datenerhebung nicht nach PrEP-Einnahme gefragt wird. HIV-Schwerpunktarzt Bohr denkt, der Anstieg habe andere Gründe, etwa die Zunahme von (Sex-)Tourismus nach Berlin, der durch billige Flüge begünstigt wird.

Wer mit Preppern spricht, hört allerdings oft, dass sie keine Probleme mit sexuell übertragbaren Krankheiten hätten. Auch Jörg Wilkens (Name geändert). Der 53-Jährigen begrüßt die günstige PrEP. Er praktiziert schon seit Jahren unsafen Sex: „Ich hatte mit mir eine Vereinbarung geschlossen: Wenn ich HIV kriege, dann ist es so.“ Es war aber nicht so – eine Infektion blieb aus, auch Syphilis hatte er zuletzt vor zehn Jahren. Als ihm Ulrich Bohr die neuen Präventionsmöglichkeiten der PrEP erklärte, entschloss er sich zu dem Schritt. Er verzichtet nicht vollständig aufs Kondom. „In 30 Prozent aller Sexualkontakte verwende ich es trotzdem“, sagt er.

Christoph Weber blickt mit professionellen Augen auf die PrEP, für ihn ist sie ein wichtiger Baustein in der HIV-Prävention. Der Internist ist Medizinischer Leiter des Checkpoint BLN, einem neuen Gesundheits- und Beratungszentrum, das seit Herbst 2018 am Hermannplatz die PrEP kostenfrei an Menschen abgibt, die mittellos sind oder nicht zum Arzt gehen wollen oder können – etwa, weil sie keine Krankenversicherung haben. Das Projekt wird getragen von der Schwulenberatung, der Berliner Aids-Hilfe, dem kommunalen Klinikkonzern Vivantes und niedergelassenen HIV-Schwerpunktärzten.

Drei Instrumente der Prävention

Die PrEP, sagt Weber, sei eines von drei bedeutenden Instrumenten der Prävention, die anderen seien PEP (Postexpositionsprophylaxe, man nimmt sie unmittelbar nach einer möglichen HIV-Infektion) und TasP, Abkürzung für „Treatment as Prevention“. Was bedeutet, dass die Viruslast eines HIV-Positiven unter Nachweis liegt, die erfolgreiche Therapie selbst also die Prävention einer Weiterverbreitung des Virus darstellt. Die Neuinfektionsrate bei HIV, die in Deutschland immer noch bei rund 2700 im Jahr liegt, müsse „endlich signifikant gedrückt werden“, sagt er. Berlin gehöre zu den Fast Track Cities, ein 2014 gegründeter Verbund aus Städten, in denen viele homosexuelle Männer leben und die Vorreiter sein wollen beim Bemühen, Aids bis 2030 zu beenden.

Einwände wie die von Mario, die Nebenwirkungen der PrEP seien noch nicht gut erforscht, möchte Christoph Weber entkräften: „Sie sind seit 20 Jahren sehr gut bekannt.“ Bei den meisten Preppern seien keine Nebenwirkungen zu beobachten, in seltenen Fällen könne es zu Schlafstörungen, Magen- und Muskelschmerzen oder einer Schädigung der Mineralität der Knochen kommen, wobei allerdings keine Bruchgefahr bestünde. Auch die Nieren müssten kontrolliert werden. Einige wenige Prepper können hier Probleme bekommen. „Dann müssen sie die PrEP wieder absetzen“, sagt Weber. Generell glaubt er, dass gerade die engmaschige Beobachtung – Prepper sollen sich, wie gesagt, alle drei Monate auf STD testen lassen – zu einer fallenden Rate sexuell übertragbarer Krankheiten führt. Antibiotikaresistenzen seien tatsächlich ein Problem. „Aber reden wir über den Elefanten im Raum: Die weitaus meisten Resistenzen entstehen in der Tiermast. Da müssen wir ran.“

Eine Gemeinschaft muss dass aushandeln

Rät die Schwulenberatung also offensiv zur PrEP? „Unser primäres Ziel ist es, die Transmission des Virus zu verhindern“, sagt Christoph Weber. „Wir beraten unsere Klienten entsprechend ihrer Lebensphase und Lebenssituation, welche Möglichkeit die beste für sie ist. Das kann die PrEP sein oder das Kondom. Mit diesen Möglichkeiten kann man auch spielen.“ Tatsächlich sei, so Weber, die Entscheidung für die PrEP keine lebenslange, viele Männer würden sie nur befristet nehmen und wieder absetzen, wenn sie nicht mehr zu ihrem Leben passt.

Und was ist mit dem allgemein gestiegenen Druck in der schwulen Szene, zu preppen? Den hat Weber auch beobachtet. Aber er glaubt, dass sich das zurechtruckeln wird. „Das sind normale Prozesse in Umbruchzeiten. Viele Prepper sind jetzt noch begeistert über ihre neuen Freiheiten. Ich denke, nach einer ersten Euphorie werden viele den Wunsch nach dem Kondom entspannter sehen. Eine Gemeinschaft muss das aushandeln.“ Für Männer wie Mario Vogt bestünde dann ja noch Hoffnung, dass sie nicht etwas tun müssen, was sie gar nicht wollen. Das Kondom könnte also ein Comeback erleben und friedlich mit der PrEP koexistieren.