Für die queere Gemeinde in Berlin stehen in diesen Wochen die höchsten Feiertage an – und zwar mit dem Lesbisch-schwulen Stadtfest rund um den Nollendorfplatz an diesem Wochenende, dem Dyke*March und dem Christopher Street Day am darauffolgenden Wochenende. Das alles wird natürlich auch Thema des Queerspiegel-Newsletters sein, der am Donnerstag erscheint.

Eva Tepest berichtet darin unter anderem über das „Bi-Boot“, das zum CSD auf der Spree in See beziehungsweise auf den Fluss sticht. Die Bi-Boot-Kapitän*innen wollen die nicht-monosexuelle Community sichtbarer machen – das sind alle die, die sich zu mehr als einem Geschlecht hingezogen fühlen. Für alle, die keine Lust auf den CSD haben, gibt es auch noch einen Hinweis, wie man ihn einfach ins Wasser fallen lassen kann.

Weitere Themen in Newsletter, der übrigens sein einjähriges Jubiläum feiert: +++ Lesbenwohnprojekt: Das Bangen geht weiter +++ Unsere „Queer Power“-Playlist mit den besten Pride-Songs +++ +++ Lesbisches Drachenboot +++ Euro Handball Championship LGBTIQ Berlin +++ Dyke TV in der Pogo Bar +++ +++ Queere Filmreihe im RBB +++

Und schließlich noch ein Tipp: Heidi Klum abschaffen. Natürlich nicht die Person, sondern ihre geplante Drag Show. (Qsp)

