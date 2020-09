Der Berliner Querverlag bringt seit 25 Jahren Literatur, Lyrik und Sachbücher mi LGBT-Fokus heraus. Zum Jubiläum sprach Sebastian Goddemeier für den Queerspiegel-Newsletter, der am Donnerstag erscheint, mit Verlags-Mitgründer Jim Baker über schwul-lesbische Zusammenarbeit, queere Repräsentation und Hetero-Kund*innen.

Weitere Themen im Newsletter:+++ Schutz vor Konversionsbehandlungen zieht sich +++ EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kritisiert so genannte „LGBT-freie Zonen“ in Polen +++ Grüne fordern Entschädigung für trans Menschen +++ Diversity-Kampagne an evangelischen Schulen +++ Boxtraining für Schwule bei Village.Berlin +++

Mehr zum Thema Von der Leyen kritisiert Polen „LGBT-freie Zonen haben keinen Platz in unserer Union“

Der monatliche Queerspiegel-Newsletter des Tagesspiegel kann hier kostenlos abonniert werden.