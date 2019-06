In der Leibnizstraße 58 hat Lotti Huber gewohnt, Rosas große Muse, die er in Filmen wie „Affengeil“ oder „Unsere Leichen leben noch“ zu einer Altersberühmtheit gemacht hat. Im ersten Stock stand sie bei jedem Christopher Street Day und hat gewinkt. „Lotti hat den Jungen immer Mut gemacht“, erzählt Rosa. „Wo sie war, hat sie Optimismus verbreitet. Weil sie gezeigt hat, dass das Leben eben auch als ältere Frau nicht aus Krankheit und Leid besteht, dass es schön sein kann.“

Wir biegen in die Mommsenstraße ein, die Gedenktafeldichte nimmt rasant zu: Adele Sandrock, Kurt Singer, Ruth Cohen. Juden haben das Viertel geprägt. Rosa spricht jetzt über die Bühne, er hat auch Stücke geschrieben, meist fürs Off-Theater, darunter „Hamlet – eine Sexkomödie“. 2017 aber, zu seinem 75., war er an einem großen Haus, in den Kammerspielen des Deutschen Theaters mit seiner Autobiografie „Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht“. Möglich wurde das, weil er als Direktor der Sektion Film- und Medienkunst der Akademie der Künste – vergangenes Jahr war dort auch seine Ausstellung „Abfallprodukt der Liebe“ zu sehen – DT-Intendant Ulrich Khuon kennenlernte. Die beiden großartigen Darsteller Božidar Kocevski und Heiner Bomhard werden auch jetzt, in „Tödliche Tropfen“, wieder die Hauptrollen spielen. Die schier endlose Wandelbarkeit vor allem Kocevskis, der zum DT-Ensemble gehört, wird jetzt benötigt, denn dieses Mal soll es alles andere als lustig werden. „Der Film kann die entsetzlichen Fragen, die er stellt, nicht beantworten“, sagt sein Regisseur.

„Wie wird man reich und berühmt“

Wir stehen am Meyerinckplatz, benannt nach dem Schauspieler Hubert („Hubsi“) von Meyerinck. Herz von Charlottenburg. Ringsum die gelassene, unangestrengte Schönheit von Gründerzeitbauten. Platanen und Bänke. Kein Wunder, dass auch Anwalt Peter Raue in der Gegend wohnt. „Da oben“. Rosa zeigt auf einen Balkon. Der Anblick des Biomarktes, in dem sich bis 2011 das legendäre Kino „Die Kurbel“ befand, schmerzt ihn immer noch. Er hat, wie viele Prominente, für die Erhaltung gekämpft, vergeblich.

Auch Evelyn Künnecke, Rosas andere große Muse, hat hier am Meyerinkckplatz gelebt, in der Wohnung ihres Vaters. Eine weitere Gedenktafel. Wenige Schritte daneben hat die „Rainer Werner Fassbinder Foundation“ ihren Sitz. „Der könnte heute, in Zeiten von MeToo, auch nicht mehr so diktatorisch agieren wie damals“, kommentiert Rosa. Am Beispiel Richard Wagners diskutieren wir, wie sympathisch große Künstler sein müssen. Ein Opernliebhaber war Rosa nie, trotzdem dreht er gerade einen weiteren Film, über Operndiven und ihre Verehrer, er läuft kommendes Jahr auf Arte. „Kennst du ,Barihunks‘? Es gibt eine eigene Webseite nur für die schwulen Fans von sexy Baritonsängern!“

Das Plaudern hört mit Rosa nie auf. In einem kleinen Café in der Konstanzer Straße, in der er wohnt und wo auch sein 2017 erschienenes Buch „Wie wird man reich und berühmt“ ausliegt, reden wir über seine biologische Mutter, die ihn 1942 in einem Gefängnis in Riga zur Welt gebracht hat und die er nie kennenlernte (worüber er natürlich auch einen Film gedreht hat), über seine Pflegemutter Gertrud, die ihn aufgezogen hat, ihr Grab befindet sich auf dem Friedhof Wilmersdorf, über den Tod: „Sterben ist was Wunderbares.“ Muss es wohl sein, sonst könnte er kaum Lieder schreiben wie „Sex nach dem Tod“.

Gibt es denn irgendetwas, was dieser Mann noch nicht gemacht hat? „Vor zwei Jahren hatte ich eine Depression“, erzählt er. „Ich hatte keine Lust mehr, wollte mit allem aufhören.“ Seine beiden Männer am Küchentisch hätten aber nur schallend gelacht. Nein, um Rosa von Praunheim muss man sich keine Sorgen machen.