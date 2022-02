Am Montag (7. Februar) beginnt der Vorverkauf für die ersten Filme der Berlinale 2022. Dieser Text ist eine Leseprobe aus dem Queerspiegel-Newsletter, für den Nadine Lange aus dem Berlinale-Team des Tagesspiegel einen ersten Blick auf die queeren Filme wirft. Der Queerspiegel-Newsletter erscheint zweimal im Monat, kostenloses Abo hier.

Zwei schwulen Franzosen gehört der erste Berlinale-Abend am kommenden Donnerstag. Eröffnet werden die 72. Filmfestspiele mit François Ozons „Peter von Kant“. Das Drama ist eine Hommage an Rainer Werner Fassbinder und dessen Film „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“, in dem es 1972 um eine sadistische lesbische Modedesignerin ging.

Die Panoramasektion eröffnet Ozons Regie-Kollege Alain Guiraudie mit seiner Politsatire „Viens je t’emmène“, die wunderbar ins Absurde abdriftet, allerdings nur ganz am Rande einen schwulen Schlenker aufweist.

Ansonsten hat das Panorama – traditionell die Heimat des LGBTI-Films auf der Berlinale – wieder einiges fürs queerinteressierte Publikum zu bieten. Da ist zum Beispiel der Spielfilm „Concerned Citizen“ von Idan Haguel, der von einem schwulen Paar mit Kinderwunsch erzählt, aber auch von dessen Vorurteilen sowie der Gentrifizierung im Großraum Tel Aviv.

Nach Bologna führt Nicolò Bassettis Dokumentation „Nel mio nome“. Im Mittelpunkt stehen vier miteinander befreundete trans Männer zwischen Anfang 20 und Anfang 30, die an verschiedenen Punkten ihrer Transition stehen. Dem Regisseur, Vater eines trans Mannes, gelingt eine schöne und respektvolle Annäherung an die Freunde. Der Film wurde übrigens von Hollywood-Star Elliot Page produziert.

Eine Doku über zwei Frauen, die sich im KZ ineinander verlieben

Ganz besonders ans Herz legen möchte ich euch die Doku „Nelly & Nadine“, in der der schwedische Regisseur Magnus Gertten die Lebensgeschichten von zwei Frauen nachzeichnet, die sich 1944 im KZ Ravensbrück ineinander verliebten und später in Venezuela zusammenlebten. Der Film hat mich bei der Pressevorführung sehr bewegt, auch weil er zeigt, wie schwer es ist, lesbische Geschichte dem Vergessen zu entreißen.

Zudem möchte ich euch noch auf die Jugendsektion Generation 14plus aufmerksam machen, in der diesmal einiges Queeres läuft – naheliegenderweise sind es Coming-of-Age-Filme.

Der Argentinier Mariano Biasin erzählt in„Sublime“ auf sensible Weise vom Klassiker-Thema „Verliebt in den besten Freund“: Der 16-jährige Manu ist Bassist in einer Rockband und merkt, dass er doch mehr auf den Gitarristen Felipe steht als auf seine Freundin Azul. Allerdings scheint Felipe nur Mädchen im Kopf zu haben.

Besser erwischt hat es da Mimmi im finnischen Film „Girl Picture“ von Alli Haapasalo, denn sie kommt überraschend mit der Eiskunstläuferin Emma zusammen. Ihr Glück wird allerdings bald von Dramen überschattet.

Wortlos und mit intensivem Kuss

Fast wortlos aber mit einem intensiven Kuss zwischen zwei Mädchen hat Carlos Lobo „At Sixteen“ inszeniert.

Und auch im Forum gibt es queere Filme zu entdecken: „Shall I compare You to a Summer’s Day“ von Mohammad Shawky Hassan ist nach dem gleichnamigen Sonett von William Shakespeare benannt. In dem polyphonen Essay berichtet eine Erzählerin von einem Männerpaar, Liebhaber tauschen sich über ihre Sex-Dates aus, dazu kommen Gedichte und Pop-Versatzstücke.

In "Três tigres tristes" von Gustavo Vinagre driften drei junge queere Menschen durch ein dystopisches São Paulo der nahen Zukunft, in dem die Politik eine Amnesie verordnet hat und Erinnerungen nur durch kollektive Anstrengungen bewahrt werden können.

Der Teddy Award für den besten queeren Film kann leider wieder nicht mit einer Gala gefeiert werden. Dafür wird die Preisverleihung am 18.2. ab 21 Uhr aus der Volksbühne live gestreamt auf teddyaward.tv.