Es sind „Die Baumwollpflücker“. Der „Vorwärts“, die Parteizeitung der Sozialdemokraten, bringt sie als Serie. Schon das nächste Manuskript, „Das Totenschiff“, wird ein Hit. Das Totenschiff ist ein überversicherter Seelenverkäufer, dessen Reeder nur eines im Sinn hat: Der rostige Kahn möge dem Untergang entgegendampfen. Angeheuert haben Matrosen ohne Pass, damit ohne Heimat und ohne Zukunft. Fehlende Papiere sind ein Motiv, das B. Traven umtreibt. Ebenso der Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeutung.

Das Buch erscheint in der Büchergilde Gutenberg, einem noch jungen Verlag im sozialdemokratischen Gewerkschaftsmilieu. B. Traven wird ihr Starautor, ein Schriftsteller, der den Ton der Proletarier trifft, einer der ihren ist, nur eben in der abenteuerlichen Version.

Seine Texte sind keine pädagogischen Traktate, da wird geflucht, ziemlich derbe sogar – Hurensohn ist eine von Travens Lieblingsvokabeln. Es wird gelitten und ab und an wird auch mal triumphiert. Das Beste aber: Der Autor, so legt er es seinen Verhandlungspartnern nahe, hat all das selbst erlebt, fuhr als Kohlentrimmer zur See, schuftete auf Plantagen und Ölfeldern, plagte sich im Dschungel mit Moskitos, Schlangen und Desperados.

Nur eines mag B. Traven ganz und gar nicht: seine Identität preisgeben. Ihm, dem Aussteiger, der die These von der Befreiung durch Konsumverzicht vertritt, sei die Jagd nach persönlichem Ruhm fremd. Also möge man ihm seine Anonymität lassen. Den Genossen in Deutschland bleibt gar nichts anderes übrig, als mit ihrem Autor brieflich zu kommunizieren, und zwar zunächst postlagernd über Tampico, später über Mexiko-Stadt und Acapulco. Mehr ist nicht drin, nicht einmal eine Hausanschrift mag B. Traven offenbaren.

Er lehnt jegliche Ordnung ab

Der liefert Buch auf Buch, alle Geschichten spielen in Mexiko, alle verheißen immer neue Abenteuer, und alle verkaufen sich bestens. Dafür nehmen die Leute von der Büchergilde in Kauf, was ihnen ihr Autor zumutet. Auch wenn sie immer wieder versuchen, ihn zu bremsen, insbesondere wenn Travens anarchistische Überzeugungen durchschimmern. Er lehnt jegliche Ordnung ab – und nimmt selbst Gewerkschaftsfunktionäre ins Visier. Traven beliefert seinen Verlag aber nicht nur mit Literatur, er sendet auch kleine Geschenke, die die Authentizität seiner Geschichten untermauern. Von einer Expedition in den Süden Mexikos bringt er landestypisches Kunsthandwerk mit, indigenes Spielzeug, Gebrauchsgegenstände, schickt sie nach Deutschland, geeignet für Mexikoabende als Werbeveranstaltungen, die Traven seinen Lesern näherbringen sollen: „Dieser Mann, dessen Heimat die ganze Erde ist.“

Der Roman „Die weiße Rose“ spielt wie die meisten seiner Bücher in Mexiko. Dort wird nach dem Autor gesucht. Foto: Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf/Slg. Wyatt

Schon damals gibt es Leute, die glauben, B. Traven sei in Wirklichkeit ein gewisser Ret Marut. Hauschild verfolgte Maruts Spur bis ins Jahr 1907 zurück. In jenem Jahr steht dessen Name erstmals in den Programmen verschiedener deutscher Theater, auch als Autor macht er sich einen Namen. Marut gibt vor, US-Amerikaner zu sein, geboren in San Francisco. Die kalifornische Hafenstadt hat 1907 eine besondere Anziehungskraft auf Leute ohne Papiere. Denn das Erdbeben und der Stadtbrand im Jahr zuvor legten auch San Franciscos Archive in Schutt und Asche.

Die angeblich amerikanische Herkunft macht Ret Marut nicht nur interessant, sie erspart ihm die Teilnahme am Ersten Weltkrieg, jedenfalls solange die USA neutral bleiben. Nach deren Kriegseintritt taucht er in der Münchner Boheme unter. Marut ist zu jener Zeit Autor und Herausgeber des „Ziegelbrenner“, einer Zeitschrift, die sich mit anarchistischem Witz im Untertitel zur „Kritik an Zuständen und an widerwärtigen Zeitgenossen“ bekennt.

Die Nazis deklarieren ihn zur Schande für Deutschland

Am Ende des Ersten Weltkriegs mischt Marut plötzlich während der Münchner Revolutionstage 1918 in der frisch ausgerufenen Räterepublik mit und gerät in Lebensgefahr, als die brutal niedergeschlagen wird. Ihm droht das Standgericht, vielleicht die Erschießung. Marut flieht und bleibt verschwunden. Sollte er sich nach Mexiko abgesetzt haben? Kampfgefährten aus Münchner Rätetagen appellieren an B. Traven in Mexiko, sich zu bekennen. Der streitet ab.

Mit dem Machtantritt der Nazis wird Traven, der Adolf Hitler als österreichischen Clown bezeichnet, zur Schande für Deutschland deklariert. Seine Romane zählen zu denen, die öffentlich verbrannt werden, die Büchergilde übernehmen die Nazis. Traven können sie damit nicht viel anhaben, seine Bücher werden längst international gelesen, schließlich wird auch Hollywood auf ihn aufmerksam. John Huston verfilmt 1948 „Der Schatz der Sierra Madre“ mit Humphrey Bogart in der Hauptrolle.

Am Set taucht ein schmächtiger älterer Herr auf, der sich als Hal Croves und Bevollmächtigter des Autors B. Traven ausgibt. Auch Croves behauptet, Amerikaner zu sein, es gibt allerdings Leute am Drehort, die halten seinen Akzent für irgendwie skandinavisch und wundern sich über Hal Croves auffällige Kamerascheu.

Für den echten B. Traven interessieren sich mittlerweile nicht mehr nur die Deutschen, sondern auch Amerikaner und Mexikaner. Seine Identität ist in den 50er und 60er Jahren ein Dauerbrenner in den Zeitungen, von 5000 Dollar Belohnung wird da berichtet.