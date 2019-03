Warum verteidigt Traven seine Anonymität so hartnäckig? Die Gründe sind vielfältig, glaubt Jan-Christoph Hauschild. Traven erschlich sich die Einreise nach Mexiko unter falschem Namen. Und er hat seinen Lesern eine Authentizität vorgegaukelt, die nie der Wahrheit entsprach. Weil er kein Heizer auf See war, kein Plantagenarbeiter, sich vieles von dem, was er behauptete zu sein, wohl nur angelesen hat. Die Enttarnung hätte ihn in die Nähe Karl Mays gerückt, B. Traven musste fürchten, wie jener als Hochstapler zu gelten, glaubt Hauschild, dessen Biografie deutliche Distanz wahrt, alles andere als empathisch ist.

Nun, anders als der Winnetou-Erfinder, der nie im Wilden Westen war, lebt Traven sein halbes Leben in Mexiko, dem Schauplatz seiner Romane. Dort heiratet er als Traven Torsvan, geboren 1890 in Chicago, dort stirbt er unter diesem Namen. Wie viel seine Frau über seine Herkunft wusste, ist nicht sicher.

Ein BBC-Journalist kommt auf die richtige Spur

Die Forschung hat heute ein ziemlich klares Bild davon, wer der Schriftsteller war. Unstrittig ist, dass Traven Torsvan identisch ist mit B. Traven, Hal Croves und Ret Marut. Als Letzterer muss er wenigstens einmal zur See gefahren sein, vielleicht sogar als Heizer – nach Mexiko nämlich. Denn 1925 haben die Briten Ret Marut in London verhaftet und als unerwünschten Ausländer loszuwerden versucht. Also besteigt er ein norwegisches Schiff, doch wann und wo er es verlässt, ist schon Teil der Legende. Denn irgendjemand strich irgendwann seinen Namen auf der Mannschaftsliste wieder durch.

Aber dieses eine Mal, in britischer Abschiebehaft, bleibt dem großen Unbekannten mit den vielen Namen nichts anderes übrig, als seine wahre Identität zu offenbaren: Otto Feige, geboren 1882 in Schwiebus, damals Brandenburg, heute Polen. Dem britischen BBC-Journalisten Will Wyatt gelang es in den 1970er Jahren, die Polizeiakte ausfindig zu machen und so auf die richtige Spur zu kommen. Eine Spur, die er quer durch alte Schiffsregister hin bis nach Mexiko verfolgt.

Das Geburtshaus von Otto Feige im damals brandenburgischen Schwiebus, dem heute polnischen Swiebodzin. Foto: Hauschild

Otto Feige, das aber klang der eingeschworenen Fangemeinde des mysteriösen Schriftstellers doch zu banal. Und konnte der Prolet aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet, wie manche Experten nun fragen, tatsächlich all diese Bücher schreiben, englisch sprechen, spanisch und französisch? So wurde bis in die jüngste Vergangenheit weiter spekuliert, wurden noch mehr Doppelgänger ausfindig gemacht, darunter etliche, die B. Traven selbst in Umlauf gebracht hatte.

Über B. Travens Leben ist alles gesagt

Jan-Christoph Hauschild nahm die Spur auf. Erst überließ ihm BBC-Mann Will Wyatt sein mustergültiges Recherchearchiv, das er später dem Heine-Institut schenkte. Dann durchforstete Hauschild die Meldeakten des Ruhrgebiets, spulte sich die Finger wund beim Durchsuchen der auf Mikrofilm erhaltenen Zeitungen, entdeckte Polizeiakten über Otto Feige, fuhr schließlich nach Schwiebus. Er stieß auf die Fährte eines Mannes, der sich mit bemerkenswerter Energie selbst bildete, Gewerkschaftsfunktionär wurde, Arbeiterbühnen gründete und sich darüber neu erfand. Am Ende konnte Hauschild so das gesamte Leben schlüssig rekonstruieren, von der Geburt in Schwiebus bis zum Tod in Mexiko. Ja, B. Traven war Otto Feige, Ret Marut, Traven Torsvan und Hal Croves.

Deshalb wird Jan-Christoph Hauschild sich fortan jemand anderem widmen. Über B. Travens Leben ist alles gesagt. Reut es ihn nicht, den alten Mythos seiner Geheimnisse beraubt zu haben? Da schaut er ein wenig erstaunt durch seine Nickelbrille und sagt diesen Satz, der fast so groß daherkommt wie jener über den Che Guevara mit der Feder: „Natürlich nicht, die Legende ist der Feind der Wahrheit.“