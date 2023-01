RBB-Krise Die Raupen Nimmersatt

„Bloß nicht langweilen“. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hält seinem Motto unverändert die Treue. Freilich weniger in seinem (Fernseh-)Programm, sondern vermehrt in der Art und Weise, wie mit Rundfunkbeiträgen umgegangen wurde. In der Ära der fristlos entlassenen Intendantin Patricia Schlesinger herrschte erkennbar eine Kultur des Raffens. In der Geschäftsleitung agierten die Raupen Nimmersatt.

All-inclusive-Versorgung

Zum Beispiel Schlesingers Einkünfte:, wie sie businessinsider.de meldet Jährliches Grundgehalt von rund 300.000 Euro, Bonus von 50.000 Euro, 4200 Euro Aufwandspauschale, 18.000 für Sonstiges. Als die Ehrgeizige noch ARD-Vorsitzende wurde, sollten 2000 Euro pro Monat dazukommen. Und sie sorgte, im Verbund mit dem damaligen Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf, für Systempflege. Auch den Direktoren, schon versorgt mit Gehalt und Boni, wurden Zuzahlungen für die Jahre des ARD-Vorsitzes wurden gewährt.

Katrin Vernau, Interims-Intendantin des RBB, sagt, „hier sind Maß und Mitte völlig verloren gegangen“. Es sind ja nicht allein dieses Mehr und Mehr, die verwundern, es ist diese Mischung aus Selbstbedienung und Allmachtsgefühl, die empören müssen. Wir sind es uns wert, da kann genug gar nicht genug sein. Von einem gewissen Punkt an müssen Schlesinger und Getreue sich von der Realität abgekoppelt haben.

Es sind Medienberichte, die die neuen Zumutungen für den Beitragszahler aufgedeckt haben. Nicht der Sender, nicht die Gremien, nicht die neue Geschäftsleitung um Intendantin Vernau. Nehmen die Verantwortlichen an der Masurenallee wahr, was da abgeht? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk Berlin-Brandenburg stellt sich als eine Sumpflandschaft, deren Breite, Länge und Tiefe noch nicht endgültig vermessen ist.

Joachim Huber verfolgt den RBB-Skandal mit immer größerem Erstaunen über die Dimension des Geschehenen.

Bloß nicht wundern. Es wächst das Misstrauen.

Zur Startseite