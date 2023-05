Reinhold Messner im Interview „Ich bin mit meinen Ideen völlig gescheitert“ 

Herr Messner, sind Sie froh, die Schinderei in den Bergen und Wüsten hinter sich zu haben?

Es ist schon eine Erleichterung, morgens beim Aufwachen zu wissen, dass ich aufrecht ins Bad gehen kann. Zelte sind ja so konstruiert, dass man herauskriechen muss. Aus einer Wärme von minus fünf Grad krabbelt man in eine Kälte von minus 20. Mich wundert, dass ich nicht früher gesagt habe, es ist genug.