Die Touren



Die beschriebene Tour fährt die „Nicko Vision“ – beim Kreuzfahrt Guide Award zum Flussschiff des Jahres 2018 ausgezeichnet – auch in dieser Saison zu verschiedenen Terminen. Preis ab 1199 Euro pro Person in der Doppelkabine. Angeboten werden auch 14-tägige Reisen ins Donaudelta, zum Beispiel vom 8. bis 22. Juli. Preis: ab 2699 Euro. Mahlzeiten, Kaffee Softdrinks und viele Extras sind inklusive. Hinzu kommen die Kosten für An- und Abreise, Transfers und Landausflüge. Empfohlene Trinkgeldempfehlung der Reederei: fünf bis sieben Euro pro Person und Tag.

Adventsreisen: Donaufahrten sind in der Weihnachtszeit besonders beliebt – und schnell

ausgebucht. Fünf Tage Passau–Linz gibt es ab 379 Euro. Infos: www.nicko-cruises.de

Reiseführer: Hinnerk Dreppenstedt: Kreuzfahrten Donau, Trescher Verlag, Berlin, 445 Seiten, 19,95 Euro