Ohne Hörner am Helm und frisch gewaschen Wie die Wikinger wirklich lebten

Beschaulich schaut er aus, der Ort, an dem grausamste Dinge stattgefunden haben sollen. Von Menschenopfern ist die Rede, von Pferden, die hier vor 1000 Jahren zum Ausbluten in den Bäumen hingen. Die begleitenden Riten waren laut dem Chronisten Adam von Bremen so obszön, „dass man sie am besten verschweigt“.