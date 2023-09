Shortbread, Fjorde und die schönsten Regenschauer 48 Stunden Romantisches Bergen

9 Uhr

Erst mal orientieren – zum Beispiel in der Kaffemisjonen. Wer in dem beliebten Café in der Øvre Korskirkeallmenning, nur zwei, drei Gehminuten vom Hafenbecken entfernt, einen der Plätze an den bodentiefen Fensterfronten ergattert, hat besten Logenblick auf den Stadttrubel.