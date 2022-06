Geht es um Europa, verreisen die Deutschen am liebsten an die heimischen Meeresküsten – und ebenfalls sehr beliebt ist Italien inklusive Inseln wie Sizilien und Sardinien. Wir beschreiben, was es dort im Sommer 2022 hinsichtlich der Corona-Pandemie zu beachten gibt.

Das ist die aktuelle Inzidenz in Italien

Stand Freitagmorgen liegt die 7-Tage-Inzidenz in Italien bei 268,3 pro 100.000 Einwohner. Wie auch in Deutschland ist seit Anfang Juni ein Aufwärtstrend zu beobachten.

Diese Regeln gelten bei der Einreise

Seit dem 1. Juni 2022 gibt es in Italien keine Einreisebeschränkungen mehr im Zusammenhang mit COVID-19. Weder ein Nachweis über Impfung oder Testung, noch eine vorherige Einreiseanmeldung ist erforderlich.

Diese Regeln gelten im Land

Eine 2G-Regel ist nur beim Besuch von Einrichtungen des Gesundheitswesens wie zum Beispiel Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in Kraft. Bis zum 30. September muss in folgenden Bereichen eine FFP2-Maske getragen werden: Öffentliche Verkehrsmittel, Einrichtungen des Gesundheitswesens wie Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime.

Kinder unter sechs Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen.

Je nach Infektionsgeschehen können die einzelnen Regionen und Kommunen individuelle Regeln und Beschränkungen erlassen.