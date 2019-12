Roxette-Sängerin Marie Fredriksson ist am Montagmorgen im Alter von 61 Jahren an den Folgen von Krebs gestorben. Das teilte das Management der Sängerin am Dienstag mit.

1986 hatte sie zusammen mit Songwriter Per Gessle das Pop-Duo Roxette gegründet. In den späten 1980ern und frühen 1990ern erzielten die Beiden mit ihren Alben „Look Sharp!“ und „Joyride“ internationalen Erfolg. „Listen to Your Heart“ und „It Must Have Been Love“ gehören zu ihren bekanntesten Hits.

Bereits 2002 wurde bei Fredriksson ein Hirntumor diagnostiziert. Trotz ihrer Krankheit veröffentlichte sie als Solokünsterlin weiterhin Musik. 2008 hatten sie und Gessle als Roxette noch einmal ein Album aufgenommen und waren auf Welttournee gegangen. 2016 musste eine weitere Tournee aufgrund von Fredrikssons schlechtem Gesundheitszustand abgesagt werden.

„Wunderbare Freundin in über vierzig Jahren“

„Danke Marie, danke für alles! Du warst eine ganz besondere Musikerin, eine Sängerin auf einem Niveau, dass wir kaum wieder erleben werden. Du hast meine schwarz-weißen Lieder mit den schönsten Farben ausgemalt“, schrieb Fredrikssons Roxette-Partner Per Gessle in einer Mitteilung, die die schwedische Zeitung „Expressen“ am Dienstag veröffentlichte. „Du warst eine wunderbare Freundin in über vierzig Jahren. Ich bin stolz, geehrt und glücklich, dass ich so viel Zeit mit dir, deinem Talent, einer Wärme, deiner Großzügigkeit und deinem Humor teilen durfte.“

Fredriksson hinterlässt einen Ehemann und zwei Kinder. (dpa, Tsp)