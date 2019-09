Ursula Prügger wohnt seit knapp 30 Jahren in Rom, sie kam einst als Juristin in die italienische Hauptstadt und blieb als Fremdenführerin. Die Österreicherin kennt noch die alten Sprüche.

„Ich gehe in die Stadt“, so sagten die Einwohner Trasteveres, wenn sie meinten, dass sie über die Brücke ins historische Zentrum mussten. Nun wohnt die gebürtige Grazerin selbst in Trastevere, geht einmal die Woche bei Polico Nachschub kaufen und erklärt kleinen Gruppen die Geheimnisse des Stadtteils.

Sie weiß, dass man im Restaurant „Il Maritozzo Rosso“ (Vicolo del Cedro 26) den besten Snack essen kann – die salzige Gebäckvariation eines römischen Windbeutels. Oder dass man an der Piazza Trilussa, wo abends die Mofa-Ragazzi auf die Gucci-Mädchen starren, eine Alternative zur Pizza hat: das Trapizzino.

Urrömische Gerichte wie Polpette al sugo, Fleischbällchen in Tomatensoße, landen als Füllung in einem dreieckigen Weißbrot, einem Falafel ähnlich.

Ursula Prügger schickt ihre Gäste auch zu Barbara Enzinger, die in der „Latteria Trastevere“ (Vicolo della Scala 1) Naturweine aus Italien serviert und eine kleine, feine Speisekarte anpreist. Rindertartar, Burrata, Schinken-Bruschetta. Die blonde Gastgeberin war früher Krankenschwester im berühmtesten Kinderklinikum der Stadt, dem Bambino Gesù, seit ein paar Jahren achtet sie auf die richtige Qualität des Essens in der Latteria.

In der Spezieria lagern seit Jahrzehnten Kräuter

„Pünktlich sein!“. Das schärft Prügger Besuchern ein, die am Samstag Roms älteste Apotheke besichtigen möchten. Um zwölf Uhr beginnt jeden Samstag die Führung durch die „Antica Spezieria“ (Piazza della Scala 23), um Voranmeldung wird gebeten. Die Spezieria liegt in der ersten Etage über der modernen Farmacia im Erdgeschoss, 1954 wurde sie aus hygienischen Gründen geschlossen und dient heute als Museum.

Reisetipps für Rom Hinkommen Von Berlin fliegen Easyjet, Alitalia und Ryanair in die italienische Hauptstadt. Preise für Hin- und Rückreise beginnen um die 100 Euro. Unterkommen Komfortabel im Klosterflügel liegt das Hotel „Donna Camilli Savelli“, Doppelzimmer ab 200 Euro, buchbar unter voihotels.com. Günstiger geht es im B&B Hotel Trastevere ab 112 Euro pro Nacht, hotel-bb.com. Rumkommen Ursula Prügger bietet Spaziergänge in kleiner Gruppe unter localike-roma.com an. Anmeldungen für die Tour in der Antica Spezieria unter associazioneculturalecalipso@yahoo.com, die Führungen sind jedoch auf Italienisch.

Seit dem 16. Jahrhundert versorgten die Mönche des Karmeliter-Ordens von hier aus die Päpste und Adeligen mit Salben, Tinkturen und Mittelchen. Von 40 Ordensbrüdern sind drei übrig geblieben, einer von ihnen ist Padre Deepak Joseph. Er führt durch den Verkaufsraum mit den antiken Schalen und Waagen, ein würdevoller Pakistani im schwarzem Gewand.

Was wie das schlimmste Quacksalberlabor unter der Sonne aussieht, galt einst als modernster Ort der Pharmazeutik. Im Hinterzimmer lässt der Padre die Besucher an Kräutern riechen, die seit Jahrzehnten lagern. Er zieht eine Schublade mit Hirschholzpulver auf, „bei Impotenz“, sagt er. Aha, Viagra antica.

Unbedingt den Hügel Gianicolo erklimmen

Die Moderne hat dem Viertel vor allem eine Betonschneise gebracht. Die breite Viale Trastevere teilt die alte Nachbarschaft. Wo sich der Tiber nach Süden krümmt, versteckt sich ein weiterer alter Teil des Viertels. Einige der besten Restaurants befinden sich in den Gassen, zum Beispiel das „Le Mani in Pasta“ (Via di Genovesi 37).

Als die Schriftstellerin Taiye Selasi vor einigen Jahren ihren Bestseller „Diese Dinge geschehen nicht einfach so“ in Rom zu Ende schrieb, gehörte die kleine Osteria zu ihren Lieblingslokalen. Zu den Spezialitäten gehören frische Meeresfrüchte mit Spaghetti und das Seebarsch-Carpaccio mit Trüffeln.

Kein Rombesuch ist komplett, ohne den Hügel Gianicolo erklommen zu haben. Er steigt gleich hinter Trastevere auf, über eine steile Treppe erreichen Touristen ihn, gehen am Palast der Spanischen Botschaft entlang und genießen schließlich das beste Panorama auf die Ewige Stadt. Pantheon, Kolosseum, das Kapitol, alles liegt den Besuchern zu Füßen. Die Monumente haben nur einen Nachteil: Sie liegen alle auf der falschen Tiberseite, jenseits von Trastevere.