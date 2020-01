In Rot am See in Baden-Württemberg sind am Freitagmittag vor und in einem Gebäude mehrere Schüsse gefallen. Wie die Polizei bestätigte sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien zwei weitere Menschen schwer verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei Aalen. Am Freitag hieß es zunächst nur, dass es „vermutlich“ auch Tote gegeben habe.

Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Hinweise zu weiteren Tätern gab es nicht. Wie ein Sprecher der Polizei dem Tagesspiegel sagte, gebe es aktuell keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Dem Fernsehsender ntv sagte ein Sprecher der Polizei, der Täter sei Deutscher.

Die Polizei sichert eine Straße in Rot am See nachdem in der Gemeinde mehrere Personen erschossen wurden. Foto: REUTERS/Oliver Stroebel

In einer ersten Mitteilung war von einem „Beziehungsverhältnis“ die Rede. Gesichert sei dies jedoch noch nicht. Ein Polizeisprecher sagte später, Täter und Opfer hätten sich gekannt. Bei den Opfern handele es sich zum Teil um Familienangehörige des Täters, wie ein Sprecher dem Sender ntv sagte. Das Motiv sei allerdings unklar.

Rot am See im Landkreis Schwäbisch-Hall Foto: Screenshot Google Maps

Die Tat ereignete sich in der Bahnhofstraße. Die Polizei ist mit einem Großeinsatz vor Ort. Sie wurde um 12.45 Uhr alarmiert. Die Beamten erklärten, dass sie schnell „mit starken Kräften“ am Tatort gewesen seien. Nun werde die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernehmen und versuchen, die Hintergründe der Tat aufzuklären.

Weitere Einzelheiten sollen auf einer Pressekonferenz um 16.30 Uhr im Rathaus von Rot am See bekanntgegeben werden. (Tsp mit dpa und AFP)