Schuhabdruck in Blutlache gesichert Neue Spur bringt mutmaßlichen Fitnessstudio-Täter mit anderem Mordfall in Verbindung

Nach der Messerattacke in einem Duisburger Fitnessstudio vor gut einer Woche verfolgen die Ermittler nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine neue Spur.

Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zwischen dem blutigen Angriff auf die Freizeitsportler und einer anderen Straftat in der Duisburger Altstadt, bei der in der Nacht zum Ostersonntag ein 35-jähriger Partygast erstochen worden war.

Eine Verbindung zwischen den beiden Straftaten werde aktuell geprüft, hieß es am Mittwoch aus Ermittlerkreisen.

Schuhabdruck in Duisburger Altstadt könnte zum Fitnessstudio-Täter passen

Der „Spiegel“ hatte berichtet, dass in der Blutlache des getöteten 35-Jährigen ein Schuhabdruck gefunden worden sei, der zu einem Schuh des 26-jährigen Verdächtigen der Fitnessstudio-Attacke passen könnte.

Ein DNA-Abgleich soll jetzt klären, ob an dem Schuh Blut des 35-jährigen Opfers ist.

Ermittler vermuten Terroranschlag

Bei der Attacke auf das Fitnessstudio vor gut einer Woche waren vier Menschen schwer, einer davon lebensgefährlich verletzt worden.

Polizisten sperren in Duisburg vor dem Tatort in einem Fitnessstudio die Straße. © picture alliance/dpa

Der 26-jährige Verdächtige war in der Nacht zum Sonntag in seiner Duisburger Wohnung in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Die Ermittler äußerten nach dem blutigen Messerangriff den Verdacht, dass es sich bei der Tat um einen Terroranschlag gehandelt haben könnte. Es gebe Hinweise auf eine islamistische Motivation des festgenommenen Syrers, teilten Sprecher der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Dies habe die Auswertung seines Mobiltelefons ergeben. Die Behörde habe deshalb die Ermittlungen von der Duisburger Staatsanwaltschaft übernommen.

Zuvor hatte RTL West von den islamistischen Funden auf dem Mobiltelefon berichtet. Am Dienstag vor einer Woche hatten die Sicherheitsbehörden Großalarm ausgelöst. (dpa, Tsp)