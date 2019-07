10.30 Uhr

Über die Jahre hinweg haben die Stockholmer nicht nur ihr Gespür für reduzierte Ästhetik verfeinert, sondern auch ihren Sinn für exzellenten Kaffee. Beides trifft im „Drop Coffee“ (Wollmar Yxkullsgatan 10) aufeinander. Das Café liegt an einer belebten Straße auf der Insel Södermalm, gegenüber der Altstadt. Auf Holzschemeln trinkt man Espresso, frühstückt einen Bagel und starrt auf die weiß-grün gestrichene Wand, bis sich Koffein und Farbe zu einer kontemplativen Vision vereinen. Aus dem Off erklingt ein leises Tipp-tipp-tipp. Das sind die Laptopjunkies. Sie sind in einen gesonderten Raum an den Stehtisch verbannt.

11 Uhr

Eine der bekanntesten Designerinnen Schwedens wohnt gleich um die Ecke: Monica Förster. Die 53-Jährige entwarf bereits Produkte für Svenskt Tenn, für italienische Marken wie Alessi und Frau Poltrona, ihr eigenes Büro liegt versteckt auf Södermalm. Das Viertel hat den Ruf, die Kreativzelle der schwedischen Hauptstadt zu sein. Die Krimis von Stieg Larsson spielen im Stadtteil, der architektonisch alles von zweigeschossigen Bauernhäusern aus dem 17. Jahrhundert bis zu Sozialbauten aus den 80er Jahren bietet. Monica Förster residiert in einer umgebauten Brauerei, „die Grundmauern sind aus dem 15. Jahrhundert“, schwärmt sie. Sie empfiehlt das „Bistro Süd“ (Swedenborgsgatan 8A), weil sich dort die Intellektuellen der Gegend zum Austernessen treffen. Oder einen viertelstündigen Spaziergang zum Stigbergstäppan. Der kleine Park wirkt wie ein Privatgarten, ist jedoch öffentlich zugänglich und hat einen der schönsten Blicke auf die Altstadt sowie auf einige vorgelagerte Inseln.

13 Uhr

So viel wird entworfen. Was am Ende daraus werden kann, sieht man in der aktuellen Ausstellung des Fotografiemuseums Fotografiska (Stadsgardshamnen 22). Die britische Fotokünstlerin Mandy Barker hat überall auf der Welt Plastikmüll aus dem Ozean gesammelt und in riesigen Schautafeln zusammengestellt. Oder eine Serie von Fußbällen, die im Zeitraum von vier Monaten an 114 verschiedene Strände der Welt gespült wurden. Von den 992 Bällen haben es einige in die Ausstellung geschafft, die noch bis zum 25. August läuft.

14 Uhr

Etwa eine Viertelstunde geht man vom Museum zu Fuß zum Fähranleger von Slussen. Von dort das Schiff rüber auf die Vergnügungsinsel Djurgarden nehmen (fährt alle zehn Minuten), die Achterbahnen, Rummelbuden und das Abba-Museum hinter sich lassen und bis zur Spitze gehen. In einer ehemaligen Bootswerft hat das Restaurant „Oaxen“ (Beckholmsbron 26) eröffnet. Abends servieren die Kellner mit Michelin-Stern ausgezeichnete Gerichte, am Wochenende kommt man mit dem Brunch günstiger weg. Gegrillter Hering in brauner Butter, dazu ein warmer Kartoffelsalat für umgerechnet 13 Euro, kross frittierter Schweinebauch mit Pflaumenglasur, Blumenkohl und Rosenkohl für ein paar Euro mehr. Der Architekt hat das Oaxen wie einen maritimen Lichtauffangraum entworfen. Die Sonne scheint durch die meterhohe Glasfront, von der Decke hängen Bootsrümpfe. Sehr schick.

Auftischen. Im Restaurant „Oaxen“ speisen Gäste unter Schiffsrümpfen und mit Panoramablick aufs Wasser. Foto: Erik Olsson

17 Uhr

Den ganzen Tag umhergelaufen und doch nichts für die eigenen vier Wände gefunden? Das Designtorget im Kulturhaus (Sergelgången 29) versammelt schwedisches Design von jungen Kreativen und ein paar Klassiker wie das String-Pocket-Regal von Nisse Strinning. Besonders bei Deutschen sei es beliebt, sagt die Verkäuferin. Vor Ort kann man es sich aus verschiedenen Holzarten und in diversen Farben zusammenstellen. Ach, nur mit Handgepäck gebucht? Kein Problem, das Geschäft liefert auch nach Deutschland.