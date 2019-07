Warum haben Sie ihr nicht geglaubt?

Weil die Anfälle schlimmer wurden. Im Nachhinein glaube ich, ich war zu viel unterwegs, konnte mich kaum erholen. Ich habe mir vorgestellt, wenn ich jetzt krank werde, muss ich alle Konzerte absagen, mein Album verschieben, meine Band wird für Monate arbeitslos sein – und ich fühlte mich umgehend schuldig. Was natürlich zu noch mehr Anfällen führte, ich glaube, es waren etwa 25 im Zeitraum eines Jahres.

Hatten Sie jemals einen auf der Bühne?

Oh ja, einmal in Manchester, als ich für die Band Bastille im Vorprogramm auftrat. Den ganzen Tag über spürte ich einen stechenden Schmerz in der Seite, abends zitterte ich am ganzen Leib und dachte, gleich platze ich. Ich ging ans Mikro und sagte zu den Zuschauern: Sorry, ich habe einen Panikanfall, ich kann nur noch einen Song spielen.

Keiner, der auf Twitter geschrieben hat: Der spinnt?

Nein, die Leute haben gesehen, wie ich nach Luft geschnappt habe. Wie ich unruhig wurde und herumzappelte, als wäre ich ein Drogensüchtiger, der seinen Stoff braucht. Seit Januar habe ich das jedoch im Griff und keinen Anfall mehr.

Wie haben Sie das geschafft?

In der Notaufnahme haben mir Ärzte gesagt, dass ich wahrscheinlich unter Panikattacken leiden würde. Danach suchte ich eine Therapeutin, die darauf spezialisiert ist. Wir redeten über meine Hypochondrie, arbeiteten eine Therapie aus.

Und wie sieht die aus?

Mehr Sport. Womit wir beim Sixpack wären. Ich stehe jeden Morgen auf, trainiere eine Stunde, ein bisschen Kardio und mit Gewichten, obwohl ich es verdammt noch mal hasse. Das gibt mir Stabilität und Struktur für den Tag, weil mein Leben ansonsten überhaupt keiner Routine folgt.

Die einzige Konstante in Ihrem Leben bestand darin, Gigs zu spielen. Schon mit zwölf Jahren traten Sie in Pubs auf.

Mein erstes Mal war noch früher, mit vier Jahren. Ich fuhr mit meinen Eltern nach Frankreich in den Urlaub, in dem Wohnwagenpark, wo wir die Ferien über blieben, fand einmal pro Woche eine Kabarettnacht statt. Dort spielte eine Band, und ich sang „We Will Rock You“ von Queen. Diese Erfahrung gefiel mir enorm, seitdem will ich dieses Gefühl immer wieder neu erleben. Mit neun begann ich, Gitarre zu spielen, ein Jahr später hörte ich auf, und mit elf kramte ich sie wieder hervor. Ich spielte sofort kleine Gigs in Pubs.

Nicht erst mal zu Hause in der Garage üben?

Man nimmt doch keine Gitarre in die Hand, ohne mit ihr hinaus in die Welt zu wollen. Das gehört nicht zu meinem Verständnis von Musik. An der Highschool traf ich Musiker, die in Schlafzimmern ihre Griffe perfektionierten, jedoch keine Ahnung hatten, wie es ist, vor einem Publikum zu stehen. Ich konnte es nicht fassen! Ich hatte sieben Jahre Bühnenerfahrung hinter mir, während diese Jungs noch nicht einen Gig gespielt hatten.

Was denken Betrunkene, wenn ein Zwölfjähriger anfängt, Queen zu singen?

Oh, der ist niedlich, er ist ja noch nicht mal im Stimmbruch, mach weiter so, Junge. Nur wenn du 15 bist, Pickel kriegst, jeder deine Segelohren sieht und deine Stimme nicht mehr so hübsch wie die eines Chorknaben klingt, dann bist du plötzlich der hässliche Junge mit der Roströhre. Ich hatte damals eine Frisur wie Justin Bieber, in die Stirn geföhnte Haare. Manchmal riefen mir die Leute zu, hey Justin, du spielst beschissen.

Was haben Sie in dieser Zeit gelernt?

Laut zu singen. Wenn man die Aufmerksamkeit in einem Pub will, kann man nicht leise vor sich hinnuscheln.

Live zu spielen, ist der einzige Grund, warum Sie das alles tun. Warum wollen Sie sich vor Tausenden von Fremden entblößen?

Das ist ein Adrenalinkick, den man nirgendwo anders bekommt.

Bungee-Jumping?

Vergessen Sie es, ich habe Höhenangst. Nein, die Bühne ist mein natürliches Element. Ich liebe es, zu beobachten, wie die Zuschauer reagieren. Es ist doch gar nicht so, dass ich mich entblöße, sondern das Publikum öffnet sich mir. Sie zeigen reine, ungefilterte Emotionen, sobald sie auf meine Lieder reagieren. Sie fassen sich an den Schultern, wenn sie gute Laune haben, oder heulen sich die Augen aus, wenn es traurig wird.