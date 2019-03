Hinkommen

Die Transsibirische Eisenbahn startet ab Moskau oder in umgekehrter Richtung von Wladiwostok. Eine Alternativroute führt vom Baikalsee durch die Mongolei bis nach Peking. Am bequemsten ist die Anreise nach Moskau mit dem Flugzeug. Von Berlin etwa in zweieinhalb Stunden mit Aeroflot ab 140 Euro.

Unterkommen

Am einfachsten ist eine Transsib-Fahrt als Komplettpaket mit einem Reiseveranstalter. Dann sind An- und Abreise, Unterkünfte auch außerhalb des Zuges und Stadtrundfahrten organisiert. Die 16-tägige Variante von Moskau bis Peking kostet in der günstigsten Kategorie im Vierer-Abteil mit Gemeinschaftstoiletten ab 4320 Euro, die Luxus-Ausführung mit eigenem Bad und geräumigem Bett kostet ab 13 940 Euro, lernidee.de.

Weiterkommen

Für Individualisten, die sich ihren Reiseplan lieber selbst zusammenstellen, hilft ein Blick ins „Transsib-Handbuch“, erschienen im Trescher Verlag. Zur Inspiration lohnen sich die Dokumentationen der langjährigen ARD-Korrespondenten Gerd Ruge und Klaus Bednarz.