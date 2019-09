„Eigentlich bin ich ein Waldmensch“

Im Westen war man weniger begeistert von Ihnen. Die „Süddeutsche Zeitung“ schrieb damals, der „erste richtige Deutsche“ werde erst zwei Jahre später ins All fliegen.

Damit war Ulf Merbold gemeint, der vom falschen zum richtigen Deutschen mutiert war.

Sie meinen, weil er die DDR 1960 verlassen hatte?

Er ist nur 30 Kilometer von meinem Ort entfernt geboren! Auch deshalb haben wir uns immer ganz gut verstanden, vor 1989 und danach.

Sie gelten als heimatverbunden, trotzdem sind Sie nie ins Vogtland zurückgekehrt. Lebt es sich hier, in Strausberg bei Berlin, ruhiger als in Rautenkranz, wo Sie immer der Lokalheld wären?

Ach, so sind die Rautenkranzer nicht. Man kennt sich, und man spricht sich mit Du an, wie früher auch. Ich wollte ursprünglich in Marxwalde, heute Neuhardenberg, bleiben, wo ich Flieger gewesen war. Aber der damalige Verteidigungsminister sagte mir nach meinem Flug 1978: Sie müssen näher an Berlin heran. Ich war dann ja ständig unterwegs, habe überall meine Geschichten erzählt. Und von Berlin aus geht das natürlich leichter.

Strausberg war Sitz des DDR-Verteidigungsministeriums. In Ihrer Straße, direkt am See gelegen, wohnten einige hochrangige NVA-Offiziere.

Das war eine luxuriöse Gegend. Unser Haus gehörte ursprünglich der Armee. 1978 war der Vorbewohner gerade pensioniert worden und ausgezogen. Das passte gut. Als dann die Bundesrepublik kam, ging es zunächst an die Treuhand. Ich hatte Glück, es ein zweites Mal kaufen zu können.

Es heißt, Ihr großes Hobby sei es, Bäume zu pflanzen: 160 allein in Rautenkranz …

… Sie müssen bloß hier aus den Fenstern gucken! Vorne und hinten ist alles dicht. Einer meiner Enkel, der diese Hütte vielleicht mal übernehmen darf, hat auch schon welche gepflanzt. Das finde ich schön. Diese Serbische Fichte da, die so gut gewachsen ist, stammt übrigens aus Rautenkranz.

Sehnen Sie sich nach Verwurzelung?

Das hat sich einfach so ergeben. Vier Wochen nach meinem Raumflug rief mich eine Frau aus dem Forstbotanischen Garten in Eberswalde an, die Verantwortliche für die deutsch-sowjetische Freundschaft. Sie sagte: Wir würden Sie gerne zu uns einladen. Ich hatte gute Laune und habe zugesagt, unter einer Bedingung: Bitte keine Blumen und Ehrenjungfrauen! Beides hatte ich schon zur Genüge erlebt. Und so hat mir der Leiter in Eberswalde eben eine Schale mit Bäumchen überreicht.

Ihre Begeisterung für die Luftfahrt weckten ausgerechnet die alliierten Bomber im Krieg. Hatten Sie keine Angst vor denen?

Ich war sieben, acht Jahre alt und wusste gar nicht, dass die Bomben fliegen. Wahrscheinlich waren die auf dem Weg nach Plauen, um dort ihre Last abzuwerfen. Wir sahen damals als Kinder zum ersten Mal überhaupt Flugzeuge! Zum Spielen haben wir Zelte gebaut, Pilze gesammelt, sind Ski gefahren. Eigentlich bin ich eher ein Waldmensch.

Alle, die die Welt vom All aus gesehen haben, sagen das Gleiche: Wie verletzlich die Erde wirkt und dass man Konflikte danach ganz anders sieht. Verändert sich dort oben wirklich so rasant die Perspektive?

Dass man ein anderer Mensch wird, glaube ich nicht. Aber wenn man schon etwas in dieser Richtung mitbringt, festigt sich das. Was wir anzetteln als Menschheit, ist doch wirklich kaum zu glauben. Dass wir Atomwaffen entwickelt haben, mit denen man den halben Planeten auslöschen kann. Jetzt im Alter denke ich häufiger: Du hast Glück gehabt, aber gilt das auch noch für deine Kinder und Enkel? Ich habe mich zum Beispiel neulich an eine Geschichte erinnert, wollt ihr die hören?

Erzählen Sie mal.

Mein Vater hat mich 1944/45 mitgenommen zu dem Sägewerk, in dem er arbeitete. Dort gab es ein Dutzend russische Kriegsgefangene. Einen von denen hörte ich sagen: „Roosevelt kaputt, Stalin kaputt i Hitler kaputt“ – dann verstehen wir uns. Die waren sehr lieb zu mir als Kind, einer hat mir ein Holzgewehr geschnitzt. Ich glaube, diese Erlebnisse haben mich davor bewahrt, die Russen negativ zu sehen, wie manche das tun. Später habe ich in Moskau an der Militärakademie studiert.

Neben Ihnen gab es bis kurz vor dem Start einen zweiten DDR-Kandidaten für den Weltraumflug: Eberhard Köllner. Damit sich Ihr großer Traum erfüllte, musste seiner platzen.

Es ist Eberhards Verdienst, dass er sich nie etwas hat anmerken lassen. Vielleicht dachte er eine Zeit lang, er wäre der Bessere gewesen. Vielleicht stimmt das sogar. Er ist ein sehr guter Praktiker. Andererseits konnte ich zum Beispiel die Sprache besser, ich habe Russisch schon in der Schule sehr gern gehabt. Eberhard und ich haben nach wie vor ein gutes Verhältnis. Seine Frau und er kommen manchmal zum Kaffeetrinken vorbei.