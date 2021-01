Auch in Österreich gibt es jetzt wohl mehrere Fälle der britischen Virusmutation. Wie das ORF berichtet, liegt in 17 Fällen der konkrete Verdacht vor, dass Personen mit der Mutante infiziert sind.

Alle Fälle traten in der Region Kitzbühl auf. Bei den Infizierten handelt es sich laut ORF zum Großteil um britische Staatsbürger, die im Rahmen einer Skilehrerausbildung in der Region sind. Sie seien schon Mitte Dezember oder früher eingereist, also vor dem Landeverbot für Flugzeuge aus Großbritannien, das die Regierung in Wien am 22. Dezember verhängte. In Österreich sind bisher vier Fälle der Virusmutante nachgewiesen.

Mehr zum Thema Sperrung der Skigebiete in Winterberg Ein Verbot ist nicht die Lösung, lasst sie rodeln!

Nun können sich alle Bürger der betroffenen Gemeinde Jochberg freiwillig auf das Virus testen lassen. Zudem sollen alle Skilehrer getestet werden. Immerhin: Skiunterricht haben die wahrscheinlich Infizierten nicht gegeben. (Tsp)