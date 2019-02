In Deutschland wurde kürzlich der Reichspogromnacht vor 80 Jahren gedacht. Parallel zogen Antisemiten durch Bielefeld. Wie fühlt sich das für Sie an?

HAROLD: Wir sind in den Staaten gerade so beschäftigt mit unserem eigenen Antisemitismus unter Trump. Denken Sie an die Schießerei in der Synagoge in Pittsburgh. Als ich zuletzt nach München reiste, waren 20 Neonazis am Goetheplatz und Hunderte Gegendemonstranten. Wenn Sie mich fragen, ist es in Deutschland momentan besser als bei uns.

PETER: Die Geschichte der Vereinigten Staaten ist sehr stark mit der Bürgerrechtsbewegung und dem Rassismus gegenüber Schwarzen verbunden. Es besteht heute zum Glück ein Konsens, dass Rassismus ein großes Übel ist. Dem Antisemitismus wurde hingegen lange weniger Aufmerksamkeit eingeräumt. Mit dem Ergebnis, dass heute auch Juden wieder zunehmend Ziel von Aggressionen sind.

Weltweit ist die Linke in der Krise, Autokraten regieren, Trump brachte einen Anti-Intellektualismus zurück. Wäre Herbert Marcuse enttäuscht, wenn er das Jahr 2019 sehen könnte?

PETER: Ich bin nicht sicher, ob enttäuscht das richtige Wort ist. Ich denke, er würde es in einem historischen Kontext betrachten. Trump ist ja kein böses Monster, das plötzlich auf der Bildfläche aufgetaucht ist, sondern das Ergebnis einer Entwicklung, die schon länger schwelt. In seinem Werk „Der eindimensionale Mensch“, in dem Herbert die Auswirkungen einer kapitalistischen Gesellschaft analysiert, hat er das vorhergesehen: die Instrumentalisierung von Aggression auf Twitter. Das Überdecken von Missständen mit Konsumversprechen. Die Manipulation von Grundinstinkten, um aus dem Verlangen nach Geborgenheit und Sicherheit Profit zu ziehen. Ich bin sicher, mein Vater wusste, dass der Kapitalismus sich nicht einfach auf den Rücken rollt und stirbt.

HAROLD: Ich denke, die Klimakatastrophe, auf die wir zurasen, wird den Kapitalismus wohl eher in die Knie zwingen als jede andere Bewegung. Die kann niemand aufhalten, und auch die Reichen sind betroffen. Ein Privatjet hilft dir nicht, wenn du vor lauter Waldbränden nicht abheben kannst.

In Deutschland werden Marcuses Weggefährten Adorno und Horkheimer häufiger gelesen. Können Sie sich das erklären?

PETER: Mir ist das ein Rätsel. Nicht nur, dass Herberts Schriften wesentlich zugänglicher sind als die von Adorno oder Horkheimer, ich finde sie auch konkreter, was die Kritik an unserem Lebensstil angeht. Adorno und Horkheimer waren weniger beschäftigt mit realen Konflikten und Beziehungen. Mein Vater arbeitete in einem Buchladen, als er zur Frankfurter Schule stieß. Seine Kollegen hingegen vermissten im Exil in Santa Monica ihre Hausangestellten. Wenn wir zu Besuch kamen, schärften meine Eltern mir ein: „Wir treffen jetzt die Horkheimers, benimm dich!“ In Frankfurt wurde die Studentenbewegung militant und besetzte die Hörsäle. Adorno rief die Polizei. Darüber war mein Vater fassungslos. Als Studenten an der Universität in San Diego die Tür des Rektors aufbrachen und für den Schaden haften sollten, sagte Herbert: Ich zahle für die Tür.

Hierzulande wird Marcuse manchmal als derjenige dargestellt, der die Studentenbewegung in Richtung Terrorismus lenkte. Adorno und Horkheimer produzierten die Waffen, Marcuse gab den Feuerbefehl.

HAROLD: Das ist eine Behauptung, die seit Jahrzehnten kursiert. Aber sie ist zutiefst falsch. In den 1970er Jahren gab es Zeitungskommentare, dass Herbert Marcuse den Studenten gesagt hätte, sie sollten Bibliotheken verbrennen. Herbert hat genau das Gegenteil gesagt! Er hat immer betont, dass die Universitäten ein geschützter Raum für die offene und gewaltfreie Verhandlung von Ideen seien. Er war mindestens so sehr daran interessiert zu lernen wie zu lehren.

In einem „Playboy“-Artikel aus dem Jahr 1970 wird er aber mit folgenden Worten zitiert: „Im Klassenzimmer glaube ich nur an eine Kraft – die Macht des Professors. Als wir Studenten in Berlin waren, diktierten wir unseren Professoren nie etwas, wir hörten zu!“ Wie passt das zusammen?

PETER: Ich bin sicher, das hat er ironisch gemeint!

HAROLD: Natürlich war er als Student daran gewöhnt, zu Heideggers Füßen zu sitzen – bildlich gesprochen. Aber einmal begegnete ich einem Kollegen von Herbert auf einer Konferenz. Wir saßen in einem langweiligen Vortrag. Der Kollege erzählte mir, Herberts Regel sei: Wenn die Person auf dem Podium nach fünf Minuten immer noch Stuss redet, dann gehst du. Mit den Studierenden in Berlin war Herbert bei seinen Besuchen per Du. Im Verlauf der Studentenbewegung lehrte er nicht nur, sondern wollte selber von ihnen lernen.

Herbert Marcuse war eine Ikone der „Neuen Linken“. Hätte er Verständnis für aktuelle Diskussionen über Trigger Warnings, also das Ausklammern sensibler Themen aus dem Lehrplan, wie sie heute an Universitäten geführt werden?

HAROLD: Zunächst werden solche Themen nicht ausgeklammert, sondern Studierende vorgewarnt, dass sie in einer Sitzung behandelt werden. Natürlich wäre Herbert grundsätzlich dagegen, etwas aus dem Diskurs auszuklammern. Wenn man in einem Hörsaal sitzt, muss man bereit sein, über alles zu reden. In meinen Augen spricht aber nichts dagegen, klar zu machen: Heute reden wir über die Dinge, die der IS in Syrien anstellt. Wenn Einzelne das Gefühl haben, damit nicht klar zu kommen, weil sie vielleicht selbst Zeuge oder Opfer von Gewalt waren, fühlen Sie sich bitte nicht gezwungen, teilzunehmen. Und ich glaube, dass auch Herbert eine solche Bitte von einzelnen Studierenden ernstgenommen hätte. Um den bekannten Spruch von Rosa Luxemburg abzuwandeln, „Freiheit ist immer auch die Freiheit der Marginalisierten“ – in diesem Fall bedeutet das: sich selbst zu schützen.