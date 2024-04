Sommer am Feiertag Am 1. Mai steigen die Temperaturen auf bis zu 28 Grad

„Der April macht, was er will“: Diese Bauernregel mag abgedroschen sein, traf aber in diesem Jahr voll zu. Nach warmen Tagen mit Höchstwerten jenseits der 20 Grad wurden in Deutschland noch mal die Heizungen angestellt, als der Winter sein frostiges Comeback feierte. Damit wiederum wird es an diesem Wochenende vorbei sein.

Für Samstag stellt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Tageshöchstwerte von 17 bis 23 Grad in Aussicht (im Süden und Osten ohne Niederschlag), am Sonntag ist ein weiterer Anstieg auf 21 bis 26 Grad zu erwarten (regenfrei im Osten). Warme Luft aus dem Mittelmeerraum und Nordafrika macht es möglich.

Der April wird sich am Wochenende also mit einem warmen Gruß verabschieden. Noch besser: Am Montag bleibt es warm – und danach wird es noch wärmer.

Dienstag und Mittwoch bis zu 28 Grad laut DWD

Am Dienstag, dem letzten Apriltag, steigen die Temperaturen im Süden und Osten auf 23 bis 28 Grad und abgesehen vom Westen ist kein Regen in Sicht. Nun mögen diese Werte der arbeitenden Bevölkerung an einem Wochentag wenig bringen. Die gute Nachricht: Das Wetter bleibt auch am Mittwoch – dem Feiertag 1. Mai – schön.

Für Mittwoch prognostiziert der Deutsche Wetterdienst sonniges und trockenes Wetter für alle, die nicht im Westen oder Südwesten leben. 23 bis 28 Grad sind vom Deutschen Wetterdienst angekündigt, mit den höchsten Werten in der Osthälfte. Das klingt nach Eis, Ausflügen ins Grüne und dem ersten Sprung ins Wasser.

Der 1.-Mai-Überblick für deutsche Städte Kiel: 19 Grad

Bremen: 25 Grad

Hamburg: 24 Grad

Münster: 25 Grad

Köln: 23 Grad

Düsseldorf: 23 Grad

Frankfurt am Main: 24 Grad

Hannover: 25 Grad

Berlin: 25 Grad

Potsdam: 25 Grad

Frankfurt/Oder: 26 Grad

Cottbus: 26 Grad

Dresden: 25 Grad

Leipzig: 25 Grad

Erfurt: 25 Grad

Gera: 26 Grad

München: 21 Grad

Augsburg: 21 Grad

Stuttgart: 23 Grad

Konstanz: 18 Grad

Freiburg: 19 Grad Quelle: wetteronline.de

Falls jemand auch am nächsten Tag freihat, kann er oder sie das Sommerprogramm direkt fortsetzen, denn auch der Donnerstag bringt noch mal ähnlich warmes Wetter. (Tsp)