Linz gehörte zu den fünf sogenannten Führerstädten. Hier verkündete Hitler 1938 vor begeisterten Zuhörern den Anschluss Österreichs, in den „Reichswerken Hermann Göring“ am Donauufer wurden Waffen produziert. Nach dem Zweiten Weltkrieg war ein Drittel der Stadt zerstört.

Um prunkvolle Paläste zu sehen, strömten die Menschen nach Wien oder Salzburg. Bis heute ist Linz vom Massentourismus verschont, auch im Sommer kann man entspannt durch die kleine Altstadt schlendern. Statt Souvenirgeschäften gibt es Boutiquen mit nachhaltiger Mode, Eisdielen bieten ausgefallene Sorten in schwarzen Waffeln an. Die mittelalterlichen Fassaden sind sorgfältig restauriert. Immer wieder blitzt das fliegende Sinnesrausch-Schiff über den Dächern auf.

Einen Kontrast zur adretten Altstadt stellt der Hafen am östlichen Rand von Linz dar. Mit einem kleinen Schiff kann man dort durch die Hafenbecken fahren. Eingepackt in neonfarbenen Schwimmwesten geht es vorbei an Containern und Industriehallen. Plötzlich erblickt man bunte Fabelwesen, einen in zwei Hälften geteilten Steinbock, dessen blutiges Inneres freigelegt ist, und Graffiti, die Berliner auch aus Kreuzberg kennen.

„Mural Harbour“ nennt sich diese Freiluftgalerie, die Wandgemälde von Streetart-Künstlern aus aller Welt zeigt. Ständig kommen neue Werke dazu. Ganz am Ende der Industriezeile am Wasser hat das Künstlerkollektiv Time’s Up seinen Sitz.

Vor dem Studio wachsen Blumen aus Badewannen, eine Diskokugel hängt in der chaotischen Werkstatt. Time’s Up ist eine Institution der freien Szene. Dass der Hafen einmal kulturell erschlossen werden könnte, war 1996, als das Kollektiv einzog, noch nicht abzusehen. „Die ersten 15 Jahre waren wir hier allein“, erzählt Tina Auer, die zu den Gründungsmitgliedern gehört.

Heimat der digitalen Kunstszene

Ihnen haben immer die Nicht-Orte, die Plätze dazwischen gefallen, sagt Auer, vorher saß die Künstlergruppe neben einem Schrottplatz. Dass das international agierende Kollektiv seinen Sitz in Linz hat, liege an der aktiven Subkultur, erklärt Auer. Es habe hier schon immer Platz für Experimente gegeben und damit einen Nährboden für freischaffende Künstler. Beispielsweise wurde 1979 der inzwischen weltweit bekannte Kunstpreis Ars Electronica ins Leben gerufen.

Eine der ersten Veranstaltungen überhaupt, die sich mit digitaler Kunst befasste. 1996 eröffnete das zugehörige Center, sieben Jahre später das Lentos Museum für moderne Kunst. Heute stehen sich die Gebäude am Donauufer gegenüber.

Während die riesigen Glaskästen tagsüber unspektakulär aussehen, leuchten sie nachts bunt. Die Fassadenbeleuchtung des Ars Electronica Center lässt sich selbst steuern. Die Lichter wechseln im Takt der eigenen Musik, die man vor dem Gebäude an einer MP3-Station anschließen kann.

Experimentelle Medienkunst ist natürlich auch ein Schwerpunkt des Sinnesrausch-Festivals. Den „elastischen Raum“ von Gianni Colombo aus den späten 60er Jahren haben die Macher für die Schau im Kulturquartier nachgebaut.

In einem schwarzen, vier mal vier Meter großen Zimmer sind Schnüre gespannt und mit Schwarzlicht beleuchtet. Sie bewegen sich mithilfe eines Motors. Der Raum wirkt computeranimiert, ist jedoch komplett analog, was man spätestens dann merkt, wenn man versehentlich gegen eine der Schnüre stößt.

Erst Bodysurfen, dann Linzer Torte kosten

Ein paar Räume weiter kommen vor einer Videoleinwand kleine und große Menschen zusammen. Kinder nehmen sich an die Hände und drehen sich im Kreis, seriöse Kunstbetrachter lassen sich zu Verrenkungen hinreißen. Wie in einem Zerrspiegel erstrecken sich die Gliedmaßen auf der Leinwand meterlang in verschiedene Richtungen. Je wilder die Bewegungen und je mehr Leute mitmachen, desto spektakulärer sind die Ergebnisse. Konzipiert hat diese Installation der Choreograf William Forsythe.

Drehwurm. Vom Heatherwick Studio kommt der Stuhl „Spun“ zum Schaukeln und Kirchturmgucken. Foto: Otto Saxinger

Auf dem Dach des Parkhauses, wo auch das Schiff und der Holzturm stehen, erinnert die Stimmung inzwischen eher an ein Freibad als an ein Kunstmuseum: Kinder rennen vergnügt kreischend zwischen weißen Rohren herum, die immer wieder Wasser ausspritzen.

Der glitschige hellblaue Boden eignet sich bestens zum Bodysurfen. Die Rohrkonstruktion stammt vom Künstler Benjamin Bergmann und ist unberechenbar. Wer trocken bleiben will, sollte sie lieber umgehen. Einige Stammgäste stellen sich an heißen Tagen bereits in Badekleidung an, erzählt einer der Guides, der durch die Ausstellung führt.

Um eine Pause von Computerkunst und Kletteraktionen zu machen, setzt man sich am besten mit einem Eistee auf die Terrasse. Wenn dann der Wind ab und zu ein wenig Wasser von der Installation nebenan herüberweht und man die Aussicht über Linz genießt, scheint das Image der stinkenden Stahlstadt endgültig in weite Ferne gerückt. Ganz nah hingegen ist das andere Wahrzeichen der Stadt: Linzer Torte steht natürlich auch hier auf der Speisekarte.