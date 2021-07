Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, hat sich schockiert und beeindruckt von seinen Besuchen in den Katastrophengebieten in Erftstadt und Euskirchen gezeigt. "Das ist eine irre, gefährliche Situation immer noch", sagte Reul zur Lage in Erftstadt, wo am Montag auf einer überschwemmten Bundesstraße die letzten der rund 100 Autos geborgen wurden. Es wurden darin keine Toten gefunden. Für die Leute in Erftstadt sei die Situation eine "Zumutung", so Reul. "Polizisten sind um ihr Leben gerannt, um nicht abzusaufen."

Die Zahl der Toten in NRW sei auf 47 gestiegen, gab er erkannt. Zur Situation in Euskirchen, wo bisher verhindert werden konnte, dass die Steinbachtalsperre überläuft, sagte Reul: " Wenn jemand mal ein Gefühl dafür bekommen will, was Ehrenamtlichkeit bedeutet, der hätte da vor Ort sein müssen . Ich finde das wahnsinnig. Von solchen Typen gibt es in Deutschland Tausende."

Er sei am Wochenende auch in seiner Heimatstadt Langenfeld gewesen. Dort sei jeder mit einer Schippe gekommen und habe mitgeholfen. "Unsere Gesellschaft ist deutlich besser als sie manchmal dargestellt wird", so Reul. Er warnte davor, an Hilfsangebote zu spenden, die man nicht kenne. "Es gibt Leute, die versuchen, sich am Leid anderer zu bereichern", so Reul, gerade im Internet.