BROWNLEE BROTHERS

Jonny und Alistair Brownlee sind wunderbare Botschafter für den Triathlonsport. Unvergessen, wie Alistair 2016 seinem Bruder bei einem Wettkampf in Mexiko über die Ziellinie geholfen hat. Alistair hatte zu diesem Zeitpunkt geführt, doch als er sah, dass sein Bruder von Krämpfen gezeichnet war, lief er zurück, stützte ihn und rannte mit ihm die letzten Meter zum Ziel. Die beiden kommen aus Yorkshire in Nordengland, da kann es lausig kalt sein. Oft trainieren die Brüder bei eisigen Temperaturen, schwimmen durch kaltes Wasser, fahren Rad im Schnee – diese Entschlossenheit macht aus ihnen solche Champions. Mir gefallen Schwimmen, Laufen und Radfahren als Einzelsportarten, und als ich 2011 gefragt wurde, am Londoner Triathlon für eine Wohltätigkeitsorganisation teilzunehmen, habe ich nicht lange überlegt. Silvester hatte ich beschlossen, mehr Ja zu sagen. Also sagte ich zu. Ich bin dafür sogar in der Themse geschwommen, was jeder Engländer für verrückt hält. Feuerprobe bestanden. Eines Tages möchte ich für Großbritannien in meiner Altersklasse antreten.

Melanie C tritt zusammen mit Sink the Pink auf der CSD-Hauptbühne am Brandenburger Tor auf, Samstag, 27.7., ab 16 Uhr