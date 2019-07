FREDDIE MERCURY

Er hatte die ultimative Stimme, er konnte singen, als würde er auf einem Instrument spielen. Ein kleiner Mann, aber was für ein Kraftpaket. Seine Bewegungen schienen direkt aus dem Innersten seines Körpers zu kommen. In den vergangenen Jahren hatte ich die Gelegenheit, mit Brian May und Roger Taylor von Queen zusammenzuarbeiten, sie haben mir von den alten Zeiten mit Freddie erzählt. Dass er zwar ein Partylöwe war, aber penibel darauf achtete, dass seine Stimme vor einem Auftritt nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ich bedaure, dass ich nie die Chance bekam, ihn zu treffen. Er starb, bevor die Spice Girls erfolgreich wurden. Nach dem, was ich von anderen gehört habe, muss er sehr lustig und ein wenig frech gewesen sein. Als ich vergangenes Jahr den Film „Bohemian Rhapsody“ gesehen habe, war ich zwiegespalten. Ich mochte und hasste ihn. Er konzentrierte sich mehr auf die Schwierigkeiten, die Queen miteinander hatten, als auf die positiven Erlebnisse miteinander.