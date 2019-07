GLYN FUSSELL

Am kommenden Wochenende werde ich zum CSD mit Sink The Pink auf der Bühne stehen. Das ist eine Veranstaltungsreihe aus dem Londoner Nachtleben. Sie hat als kleine Party im East End begonnen und ist inzwischen ein Riesenevent. Ausgehen kann elitär wirken, man muss den Türsteher beeindrucken, die richtige Kleidung tragen, die richtigen Leute kennen. Sink The Pink ist anders. Labels wie schwul, lesbisch oder bi fallen weg, jeder wird so akzeptiert wie er ist. Gegründet wurde die Party unter anderem von Glyn Fussell, einem Drag-Performer. Als ich vor ein paar Jahren das erste Mal dort war, fühlte ich mich als weiße heterosexuelle Frau sofort willkommen. Na ja, es half, dass Glyn ein großer Spice-Girls-Fan ist. Vor zwei Jahren kamen wir auf die Idee, etwas zusammen zu machen. Mit einer kleinen Gruppe von Drag-Queens treten wir diesen Sommer auf Paraden der LGBTQ+-Community auf. Ich fühle mich privilegiert, eine Verbündete der Bewegung zu sein, vielleicht bin ich doch ein bisschen queer im Herzen. (CSD-Hauptbühne am Brandenburger Tor, 27.7., ab 16 Uhr)