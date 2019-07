JÜRGEN KLOPP

Ah, Jürgen! Was für ein fantastischer Trainer für den FC Liverpool. Ich liebe an ihm, dass er sich nie zu schade ist, seinen Enthusiasmus rauszulassen. Andere Trainer halten sich zurück, es gibt wirklich unglaublich viele Langweiler im Fußball, die höchstens mal eine Faust in die Luft strecken, das war’s. Nicht so Jürgen. In Interviews, am Spielfeldrand, er flippt aus, schreit, lacht. Er gibt seinen Spielern einen Klaps auf den Rücken, umarmt sie. Deshalb wird er von ihnen, den Fans und der Stadt geliebt. Dieses Jahr hat er uns bis zum Gewinn der Champions League getragen, zurück an die Spitze, wo jeder Liverpool-Fan wie ich glaubt, hinzugehören. Bevor er zum Verein kam, hatte die Mannschaft eine schwierige Zeit, jahrelang spielten sie ohne Titelgewinne. Mit Jürgen kam die Hoffnung zurück. Man spürte den Optimismus. Die Fans hießen ihn willkommen, sangen „You’ll Never Walk Alone“ von den Stadionrängen, ein starker Moment. Manche waren anfangs skeptisch, einen Deutschen als Trainer einzusetzen, aber Jürgens Persönlichkeit gewann ihre Herzen.