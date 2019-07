MADONNA

Zum ersten Mal sah ich sie in der Fernsehshow „Top of the Pops“, als sie „Like a Virgin“ sang. Da muss ich zehn Jahre alt gewesen sein, Mitte der 80er Jahre, vermutlich wusste ich nicht, was überhaupt eine Jungfrau ist. Mir gefielen ihre Songs auf Anhieb, sie war die erste Künstlerin, die ich für mich entdeckte. Meine Eltern hörten weiterhin Pink Floyd und Motown, sie dachten, Madonna sei musikalischer Abfall. Ein verrücktes Mädchen aus der New Yorker Clubszene, das lupenreinen Pop sang. Sie drückte sich expressiv aus, sehr sexuell, und das hatten Sängerinnen vor ihr kaum getan. 1990 sah ich ein Konzert der „Blonde Ambition“- Tour im Fernsehen, ich nahm es mit einem Videorekorder auf – und war überwältigt. Die Tänzer, die Kostüme, die Choreografie, ich dachte, ich weiß, was ich später machen will. Ich habe in meiner Kindheit viel gesungen und bin zum Tanzunterricht gegangen. Madonna brachte beide Leidenschaften zusammen. Ich bin ein Fan von Vintage-Madonna, von Alben wie „Ray of Light“, aber ich bewundere sie dafür, was sie in ihrer Karriere geschafft hat.