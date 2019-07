TINA TURNER

Auf die Sängerin bin ich durch meine Mutter aufmerksam geworden. Sie ist ein riesengroßer Fan und spielte zu Hause die alten Hits von Ike und Tina. Ich habe 1993 den Film über ihr Leben gesehen und kürzlich das Musical. Diese Kämpfe, die sie auszufechten hatte, als Frau, als Sängerin, als Mutter – und natürlich als Ehefrau! Jahrelang in einer von Missbrauch geprägten Beziehung zu leben, aus einer bettelarmen Familie zu stammen und durch die Musik Kraft zu finden. Am besten gefällt mir ihre 80er-Jahre-Phase, als sie das Album „Private Dancer“ herausbrachte. Tolle Songs wie „What’s Love Got to Do with It“ auf der Platte. Dieses Comeback nach so vielen Jahren Durststrecke – sie hatte in kleinen Hallen gespielt, kaum noch Hits gehabt –, als sie mit einem neuen Sound wiederkam, einem mehr elektronischen, das war der stärkste Moment ihrer Karriere. Ob ich wie sie in die Schweiz ziehen würde? Erst einmal aufs Land, das bestimmt, ich habe gerade genug von London, aber mit einer Tochter in der Schule und einem Ex-Partner ist das etwas kompliziert.