ANNIE LENNOX

Ich bin in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen. Meine Mutter ist Sängerin, mein Stiefvater Bassist. In ihrer Plattensammlung habe ich die ersten Entdeckungen gemacht, die Beatles natürlich – die sind wichtig, wenn man wie ich in Liverpool aufwächst. Eine der neuen Bands, die meine Eltern in den 80er Jahren hörten, waren die Eurythmics. Mir gefiel die Soul-Stimme von Annie Lennox, ich bewunderte ihre kurzgeschnittenen Haare, ihre Anzüge und dieses gefühlvolle Timbre. Sie war androgyn, in dieser Beziehung ihrer Zeit voraus, und sie hatte eine klare Haltung. Starke Frauen sollten sich nicht verstecken. Das war meine erste Erfahrung mit „Girl Power“. Als die Spice Girls Mitte der 90er Jahre zusammenkamen, unterschrieben wir einen Vertrag mit dem Management von Simon Fuller. Er vertrat auch Annie Lennox. Einmal trafen wir sie. Und sie sagte zu uns Mädchen: Seid vorsichtig, in der Musikindustrie schwimmen ein paar Haie herum, Leute, die nicht die besten Absichten haben.