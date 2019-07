Möglichst auf allen Vieren aufs Brett, sich dann langsam erheben und das lange Paddel in die Hand nehmen. Mit ein bisschen Körperbeherrschung steht man schnell sicher. Vom Fließ an der Ausleihstation geht es etwa 15 Minuten hinunter Richtung Schleuse, und schon merkt man, wovon Fix geredet hat. Anders als auf einem See verändert sich die Landschaft häufig, man ist näher dran und durch das Stehen hat man im Unterschied zum Kajakfahren einen sehr guten Überblick. Man sieht alles: die Fische unter Wasser, schwimmende Biber, die Landschaft jenseits der Ufer. Die Gärten der Wassergrundstücke, die wirken, als kämen sie aus einer „Landlust“-Ausgabe. Felder mit Heuballen, Wald, Kühe. Und noch etwas sticht heraus: Stille. In den kleinen Fließen, den Gräben abseits der großen Wasserstraßen, ist wenig Verkehr. Man fährt allein durch die Natur.

Angekommen an der Schleuse, muss man das Board aus dem Wasser tragen und auf der anderen Seite wieder rein. Weiter geht es zur Hauptspree, etwa eine halbe Stunde durch schmale Fließe, vorbei an Höfen und Wassergrundstücken, an Stegen, an denen die Kajaks der Besitzer geparkt sind. Kurz aufs Board setzen und orientieren. Ein Blick auf die Karte zeigt: Gleich kommt die Hauptspree. Hier wird der Fluss breiter, der Verkehr dichter. Kajaks ziehen vorbei, besetzt mit Schülern, die gerade ihr Abi hinter sich haben und auf dem Wasser mit Musik feiern.

Man kommt zur Liebesbrücke, einer Sehenswürdigkeit von Burg. Ein einfaches Bauwerk aus Beton mit Holzbohlen und Metallgeländer. Wenig spektakulär und trotzdem legendär. „Es wurden da schon einige Heiratsanträge auf dem Wasser gemacht“, hat Fix erklärt. Hier sind die berühmten Spreewaldkähne unterwegs, flache Gleitboote, bis zu zehn Meter lang. Rentner lassen sich durch den Spreewald staken und grüßen freundlich.

Das Gefühl der Freiheit

Angenehmer Nebeneffekt des Stehpaddelns: Es trainiert. Das Einstechen des Paddels ins Wasser erfordert Kraft, es muss ja vorwärts gehen. Weil der Boden unter den Füßen wackelt, bleibt man automatisch in aufrechter Position, muss den Körper ausbalancieren und koordinieren. Je länger man auf dem Brett steht, desto flüssiger werden die Bewegungen. Aber: „Ein paar Leuten ist das schon zu anstrengend, das lange Stehen, die wackeligen Knie“, sagt Fix. „Aber das sind vielleicht zwei oder drei im Jahr.“ 60 bis 80 Besucher kommen jeden Tag, sagt Fix, abhängig vom Wetter.

Es geht weiter vorbei an Hotels, an einem Imbiss für hungrige Wasserreisende. Der verkauft, natürlich, Spreewälder Gurken, sechs verschiedene Sorten. Nach einer weiteren halben Stunde runter von der Hauptspree, zurück in die Seitengräben und Fließe, es wird wieder still. Kurze Pause auf dem Brett und ein bisschen treiben lassen. Dann die letzten Meter zurück zur Ausleihstation, etwa zwei Stunden sind vergangen.

Naturverbundenheit, Überblick – wenn man eine Weile im Stehen in den Kanälen und Fließen unterwegs ist, fühlt man sich ziemlich frei. Mit mehr Weitblick als eingezwängt in ein Kajak und unabhängiger als auf geführten Kahntouren, bewegt man sich durch die Gegend, fährt hin, wo es einem passt. Wie eine Waldwanderung. Nur eben übers Wasser.

Das Pärchen vom Anfang kommt wieder zurückgepaddelt. „Reicht dann auch“, sagt er, der eigentlich gar nicht erst aufs Brett wollte. „Bis zur Schleuse habe ich es immerhin geschafft.“ Er steigt ab, seine Sachen sind trocken. Aber wo ist seine Frau? Sie kommt angefahren, steigt vom Brett, ihre Klamotten sind klatschnass. Warum? „Ich habe mich zu ihm umgedreht.“ Aus Sorge, dass er vom Brett fällt.