Starkregen und Wind bis 70 km/h Deutscher Wetterdienst mit Gewitter-Warnung für Teile Deutschlands

Mit dem sommerlichen Wetter ist es erst mal vorbei – zumindest in manchen Regionen Deutschlands. Während es in Berlin am Donnerstag und Freitag warm und trocken bleibt, müssen sich die Mitte, der Süden und der Westen auf Gewitter einstellen.

Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert als Gewitter-Schwerpunkt einen Streifen von Nordrhein-Westfalen über Hessen und Westthüringen bis zur Fränkischen und Schwäbischen Alb sowie im westlichen Alpenvorland.

Die aktuellen Wetterwarnungen für Deutschland. © WarnWetter-App des Deutschen Wetterdienstes

Die in Offenbach ansässige Bundesanstalt warnt vor örtlichem Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter, kleinem Hagel und Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h. Lokal sind auch Unwetter mit heftigem Starkregen möglich, bei dem bis 40 Liter pro Quadratmeter niederprasseln. Im Alpenvorland ist mit größerem Hagel zu rechnen.

Starkregen in Deutschland Starkregen ist in den vergangenen 20 Jahren heftiger geworden. Das heißt: Es häufen sich Starkregenereignisse, bei denen die Niederschlagsmenge pro Zeiteinheit zugenommen hat. Quelle: Andreas Friedrich, Tornadobeauftragter des Deutschen Wetterdienstes

In der Nacht zum Freitag dürften die Gewitter laut Deutschem Wetterdienst an den meisten Orten abnehmen. Ausgenommen ist der Südwesten. Hier ist Starkregen mit 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit wahrscheinlich.

Im Laufe des Freitags dürften die Gewitter tagsüber etwas nachlassen. In der Mitte und im Süden sind einzelne Gewitter mit Starkregen möglich. Auch am Pfingstwochenende inklusive Montag sind einzelne kräftige Gewitter möglich. (TMA)