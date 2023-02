Start von „Der Bachelor 2023“ Infos zum Livestream und die Sendedaten im Free-TV

Ab März ist es wieder so weit: Der Bachelor 2023 geht in die 13. Runde. Insgesamt 23 Kandidatinnen buhlen in Mexiko um das Herz des 32-jährigen Models David Jackson.

Wann startet der Bachelor 2023? Und kann man die Kuppelshow auf RTL auch kostenlos streamen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann startet der Bachelor 2023? Am 1. März (Mittwoch) um 20:15 Uhr auf RTL Mit dem kostenpflichtigen Abo von RTL+ können Fans die erste Folge bereits am 22. Februar online streamen.

Wann läuft der Bachelor im TV und im Livestream?

Ab dem 1. März 2023 wird der Bachelor immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

Wer die Folgen immer schon eine Woche vor dem regulären Ausstrahlungstermin sehen möchte, kann die Sendung mit einem kostenpflichtigen Premium-Abo auf RTL+ streamen.

Bachelor 2023: Die Sendetermine 1. Folge: 1. März (Mittwoch) um 20:15 Uhr

2. Folge: 8. März (Mittwoch) um 20:15 Uhr

3. Folge: 15. März (Mittwoch) um 20:15 Uhr

4. Folge: 22. März (Mittwoch) um 20:15 Uhr

5. Folge: 29. März (Mittwoch) um 20:15 Uhr

6. Folge: 5. April (Mittwoch) um 20:15 Uhr

7. Folge: 12. April (Mittwoch) um 20:15 Uhr

8. Folge: 19. April (Mittwoch) um 20:15 Uhr

9. Folge: 26. April (Mittwoch) um 20:15 Uhr

10. Folge: 3. Mai (Mittwoch) um 20:15 Uhr

Finale und „Das große Wiedersehen“: 10. Mai (Mittwoch) um 20:15 Uhr

Fanden sich 2022: Der damalige Bachelor Dominik Stuckmann und die frühere Kandidatin Anna Rossow sind auch heute noch ein Paar. © IMAGO/Sven Simon

Bachelor 2023: Finale und „Das große Wiedersehen“

Bachelor 2023: Wann läuft das große Finale? Am 10. Mai (Mittwoch) um 20:15 Uhr auf RTL

Direkt im Anschluss an das Finale zeigt RTL für gewöhnlich „Das große Wiedersehen“, das meist einige Wochen nach der letzten Rosenvergabe und finalen Entscheidung aufgezeichnet wird.

Auch in diesem Jahr wird Moderatorin Frauke Ludowig den Bachelor und einige der Kandidatinnen wieder in die Mangel nehmen und sie mit Schlüsselszenen aus der Show konfrontieren. Am Ende steht die Frage: Sind der Bachelor und seine erste Wahl immer noch ein Paar?

Kann man den Bachelor auch ohne Premium-Abo streamen?

Nein, zumindest nicht via RTL+. Wer den Bachelor im Livestream verfolgen oder sich vergangene Folgen ansehen möchte, muss sich zuvor via RTL+ (früher „TV NOW“) für das Premium-Abo registriert haben.

Eine Premium-Mitgliedschaft bei RTL+ ist im ersten Monat kostenlos, danach werden für Abonnent:innen 4,99 Euro monatlich fällig. Wer innerhalb der 30-tägigen Testphase online kündigt, muss die ersten vier Wochen also nichts zahlen.

Allerdings werden vom Nutzer bereits bei der Registrierung sämtliche Daten (wie Name, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse) abgefragt und es muss eine Zahlungsmöglichkeit (Paypal, Kreditkarte oder Lastschrift) hinterlegt werden.

Kann man die komplette Bachelor-Staffel kostenlos streamen?

Zumindest nicht, wenn man den Bachelor via RTL+ streamen möchte. Bei anderen RTL-Formaten war das hingegen möglich.

Ein Beispiel: Das RTL-Erfolgsformat „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ (kurz: IBES) wurde 2023 an 18 aufeinanderfolgenden Tagen ausgestrahlt. Via Twitter berichteten Fans des gepflegten Trash-TV, dass sie das Dschungelcamp mithilfe der 30-tägigen Testphase komplett kostenlos streamen konnten.

Die neue Staffel vom Bachelor erstreckt sich allerdings über einen längeren Zeitraum: Die 11 Folgen werden vom 1. März bis zum 10. Mai 2023 ausgestrahlt.

Damit überschreitet die diesjährige Staffel in jedem Fall die 30-tägige kostenlose Testphase für ein Premium-Abo. Wer den Bachelor 2023 also von Anfang bis Ende via Livestream verfolgen möchte, muss für mindestens zwei Monate zahlen.

