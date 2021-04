Viele Hörer:innen wünschten sich, mehr über die Macherinnen des "Gyncast" zu erfahren. Zum einjährigen Jubiläum haben Chefärztin Dr. Mandy Mangler und die Tagesspiegel-Redakteurinnen Esther Kogelboom und Julia Prosinger besonderen Besuch: ihre Mütter.

In der extralangen Folge 25 erzählen Ursula Mangler,70, Christa Kogelboom, 70, und Rafaela Sommer-Prosinger, 69, gewohnt unzensiert von ihren Töchtern.

Wo und unter welchen Umständen wurden sie gezeugt? Wie wurde die Schwangerschaft festgestellt und worum beneiden sie die heutigen Schwangeren? Wie liefen Untersuchungen ab, als Ultraschall und Kinderwunschpraxen selten waren?

Und warum schildern die Mütter der Gyncasterinnen diese Zeit als so problemlos? Lag es daran, dass das Durchschnittsalter einer Gebärenden 1970 24 Jahre waren und heute 30? Oder spielen Tabuisierung von Schmerz und Intimität eine Rolle? Woher bekamen junge Frauen Geburtsberichte, in einer Zeit, in der die Großfamilie nicht mehr existierte und gleichzeitig kein Internet detaillierte Informationen zugänglich machte?

Rafaela Sommer-Prosinger schildert Schwangerschaft und Geburt ihrer Tochter Julia als relativ problemlos. Foto: privat

Die drei Gyncast-Mütter berichten im großen Making-of erstaunlich viel von Sorglosigkeit: Bei der einen Mutter verschwand die Migräne während der Schwangerschaft, die andere aß, wonach ihr der Sinn stand und musste von einem Kellner ermahnt werden, in ihrem Zustand keinen Tartar zu bestellen. Wie gefährlich sind rohes Fleisch und Mayonnaise wirklich? Wo ist die Grenze zwischen Vorsicht und Bevormundung?

Eines der seltenen Fotos von Christa Kogelboom und ihrer Tochter Esther - meist machte die Mutter die Bilder und war nicht drauf. Foto: privat

Außerdem besprechen Mütter und Töchter, wie sich die Kreißsäle in den 70ern und 80ern von den heutigen unterscheiden, welchen Wert Selbstbestimmung bei der Geburt hatte und warum die Babys früher in der Klinik in einem anderen Zimmer schliefen und nur zum Stillen gebracht wurden. Was hätten die Mütter von einer Vor- und Nachsorge durch Hebammen gehabt wie sie heute üblich ist? Wie verpönt war es, die Kinder in der Öffentlichkeit an die Brust zu legen und wie verhielt es sich mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie?

In den frühen 70er Jahren waren in Westdeutschland beispielsweise nur vier Prozent der Kleinkinder erwerbstätiger Mütter fremdbetreut - wer übernahm die Care-Arbeit? Elternzeit für Väter gab es nicht, auch Zugang zur Geburt für Väter war eher eine Ausnahme.

Hören Sie rein und erfahren, warum Mandy Manglers Mutter gern Zwillinge gehabt hätte, Julia Prosingers Mutter überzeugt war, Söhne zu bekommen, und Esther Kogelbooms Mama so selten auf den Fotos auftaucht.

Literaturempfehlungen

Warum Mütter so selten auf Fotos sind, erklärt dieser Essay.

Verantwortlich für Schnitt und Produktion des „Gyncast“: Markus Lücker.

