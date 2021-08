Es liegt auf dem Tischchen neben dem Untersuchungsstuhl: das Spekulum, auch Entenschnabelspekulum genannt. Und was ist eigentlich ein Kolposkop? In der neuen Folge vom Gyncast dreht sich alles um gynäkologische Untersuchungsinstrumente, mit denen fast jede Frau in ihrem Leben in Berührung kommt.

Gemeinsam mit der Chefärztin Dr. Mandy Mangler vom Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg besprechen die ZEIT-Redakteurin Anna Kemper und die Tagesspiegel-Redakteurinnen Julia Prosinger und Esther Kogelboom, wie Patient*innen die Untersuchung bestenfalls auf Augenhöhe erleben können. Muss das Spekulum beispielsweise häufig so kalt sein? Nein, sagt Dr. Mandy Mangler und berichtet von einer Innovation aus dem Silicon Valley: der mit Silikon ummantelten "Grillzange" (O-Ton einer Hörerin). Und wann macht sie einen vaginalen, wann einen Ultraschall vom Bauch aus?

Viele Frauen empfinden vor allen das Ausgeliefertsein auf dem Untersuchungsstuhl als unangenehm. Welche Ablenkungsmanöver könnten helfen? Ein Bildschirm an der Zimmerdecke, wie bei der Zahnärztin? Oder eher das Gegenteil? "Ich überlege manchmal, hinter mir eine Spiegel anzubringen, damit die Patient*in sieht, wie ich sie untersuche", erklärt Dr. Mandy Mangler. Darüber - und auch, wie man sich über unangemessenes Verhalten der Untersuchenden beschwert - diskutieren die Podcasterinnen in der neuen Folge, die in Dr. Manglers Untersuchungszimmer aufgenommen wurde. Dieses Mal sprach übrigens ausnahmsweise als Quartett: Tagesspiegel-Redakteurin Julia Prosinger übergibt den Staffelstab an Anna Kemper, Textchefin des ZEIT-Magazins. Das Gyncast-Team wünscht Julia Prosinger alles Liebe und wird sie sehr vermissen!

Eine toller Report über das Redesign des Spekulums im Wired Magazin.

