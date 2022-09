Tagesspiegel-Podcast „Gyncast“ Hebamme dringend gesucht!

Eigentlich geht der Stress schon mit dem positiven Schwangerschaftstest los, denn so eine Geburt will gut geplant sein. Und zentral dafür ist eine auch die Hebamme - ob zur Begleitung, beim Geburtsprozess oder bei der Nachbetreuung im Wochenbett. Leider sind die oft noch schwieriger aufzutreiben als eine bezahlbare Fünf-Zimmer-Wohnung in Berlin-Mitte. In der unzensierte Podcast-Sprechstunde ist darum diesmal Claudia Rheinbay zu Gast, leitende Hebamme im AVK-Klinikum in Schöneberg. Zusammen mit Chef-Gynäkologin Dr. Mandy Mangler und Esther Kogelboom vom Tagesspiegel gibt die Geburtshelferin einen Einblick, warum sie sich trotz anfangs mieser Bezahlung für den Kreißsaal statt für ein Jurastudium entschieden hat.

Außerdem besprechen die drei die gesellschaftspolitische Dimension des Berufs. Der nur von Frauen ausgeübte Beruf war Schikanen und Formen der Verfolgung über die Jahrhunderte ausgesetzt. So wurden in Köln zu Beginn des 17. Jahrhunderts fast alle Hebammen als Hexen verbrannt. Heute sind es die hohe Belastung und der niedrige Stundenlohn, den Hebammen in Kreißsälen der Kliniken und Krankenhäusern ausgesetzt sind. Die Folge: Geburtshelfer:innen fehlen in den Einrichtungen.

Durchschnittlich blieben Berufsanfänger:innen nur vier Jahre in dem Job, ehe sie sich neu orientieren würden. Claudia Rheinbay hat darum Vorschläge, wie das Arbeitsumfeld wieder attraktiver werden kann. Dabei geht es vor allem um Respekt: im Umgang mit den Kolleg:innen, in der Vergütung, durch die Politik, von Seiten der Eltern und neuerdings auch beim Studium an den Universitäten.

Außerdem beantwortet Rheinbay die wichtigsten aller Fragen: Wie komme ich denn nun eigentlich halbwegs verlässlich an eine Hebamme? Wann sollte ich mit dem Rumtelefonieren anfangen? Und wer kümmert sich eigentlich um mich, wenn meine Suche erfolglos bleibt?

