Tagesspiegel-Podcast „Gyncast“ Wenn Schwangerschaft krank macht

Als wären die rund neun Monate nicht schon anstrengend genug. Schwangerschaften stellen das Immunsystem vor eine ganz besondere Herausforderung. Plötzlich muss der Körper einen Organismus versorgen und wachsen lassen, der zur Hälfte aus fremdem Genmaterial besteht. Normalerweise würde das Immunsystem gegenüber dem genetisch fremdartigen Fötus oder Embryo auf Angriff schalten. Um das zu verhindern, fährt der Körper sein Verteidigungssystem runter und wird dadurch anfälliger für Krankheiten.

Und das ist nur der Anfang: Änderungen am Stoffwechsel, Probleme an der Plazenta, eine Vielzahl beunruhigender Symptome und eine Forschung, die an vielen Stellen noch nicht genau erklären kann, woher diese Probleme eigentlich kommen. In ihrer unzensierten Podcast-Sprechstunden gibt Chefärztin Dr. Mandy Mangler zusammen mit Esther Kogelboom und Anna Kemper (Zeit Magazin) diesmal einen Einblick in die Krankheiten, die den schwangeren Körper treffen können.

Ganz wichtig zu erwähnen sind hier die Schwangerschaftsdiabetes und die Präeklampsie, früher auch als Schwangerschaftsvergiftung bekannt. Dr. Mangler erzählt aus ihrem Praxisalltag mit diesen Krankheiten, spricht über wichtige Testverfahren, Langzeitfolgen weit über die Geburt hinaus und wie eine Präeklampsie durch die begleitenden Krämpfe sogar in seltenen Fällen zu Hirnblutungen führen kann.

Außerdem diskutieren die drei Podcasterinnen in dieser Folge über Bodyshaming bei werdenden Müttern, Risikofaktoren und Tipps zur Vorbeugung, den Zuckergehalt von Gurken und warum die meisten Fälle dank regelmäßiger Untersuchungen doch gut ausgehen.

Hinweise zum Podcast

Skript und Recherche: Farangies Ghafoor

Verantwortlich für Schnitt und Produktion: Markus Lücker

Folgen Sie dem Gyncast auf Instagram!

Den Tagesspiegel-Podcast „Gyncast“ finden Sie auch auf Spotify und Apple Podcasts.

Folge 48: Hebamme gesucht?

Folge 47: Ultraschall – Auf dem Weg zum gläsernen Baby

Folge 46: Bin ich asexuell?

Von Pubertät, Lust und Verhütung, Kinderwunsch und Kinderkriegen: Der Tagesspiegel-Podcast „Gyncast“ ist die völlig unzensierte Sprechstunde mit Frauenärztin Dr. Mandy Mangler. Alle zwei Wochen. Überall dort, wo es Podcasts gibt

Zur Startseite