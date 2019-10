Augenzeuge berichtet von Schüssen auf Dönerladen

Der Sender ntv interviewte einen Augenzeugen. Dieser berichtete, ein Täter mit Sturmhaube und Sturmgewehr habe das Feuer auf einen Dönerladen eröffnet. Er selbst habe sich in dem Laden befunden, erzählte der Zeuge. Vor den Schüssen habe der Täter etwas in den Laden werfen wollen, das wie eine Granate ausgesehen habe. Diese sei am Türrahmen abgeprallt und dann explodiert.