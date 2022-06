Waggons kippen um, Verletzte werden aus Fenstern gezogen: Bei einem schweren Zugunglück zu Beginn der Pfingstferien in Bayern sind in Garmisch-Partenkirchen mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Ein Regionalexpress entgleiste in der beliebten Urlaubsregion auf dem Weg von Garmisch nach München am Freitag. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden am Freitag zudem etwa 30 Menschen verletzt, 15 von ihnen kamen in Krankenhäuser.

Nach dem Zugunglück galten zunächst noch ein Dutzend Menschen als vermisst. „Wir sind auch insofern ein bisschen besorgt, dass wir immer noch zwölf Vermisstenmeldungen haben, die noch nicht endgültig abgearbeitet werden konnten“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitagabend im BR Fernsehen.

Es könne aber sein, dass Vermisste bereits in den Kliniken seien. Einige seien so schwer verletzt, dass die Identität der Patienten noch nicht habe geklärt werden können. Er hoffe, dass die Polizei diese Vermisstenfälle in der Nacht abarbeiten könne. Zudem könne immer noch nicht ausgeschlossen werden, dass unter den entgleisten und umgestürzten Waggons weitere Tote liegen, so Herrmann.

Reaktionen auf das Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen

Bundeskanzler Olaf Scholz sprach den Angehörigen bereits sein Mitgefühl aus. Den Sendern RTL und ntv gegenüber sagte er, vom Unglücksort kämen „erschütternde Nachrichten“ und „bedrückende Bilder“. Er kondolierte: „Unser Mitgefühl ist bei den Angehörigen und bei den Verletzten, denen wir baldige Genesung wünschen.“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich erschüttert und tief betroffen zum Zugunglück mit mindestens vier Toten bei Garmisch-Partenkirchen geäußert. „Wir trauern mit den Angehörigen der Opfer und wünschen allen Verletzten rasche Genesung“, schrieb der CSU-Chef am Freitag bei Twitter. Gerade die Schüler hätten sich auf die Pfingstferien gefreut.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser kündigte auf Twitter an, sie sei auf dem Weg nach Garmisch, um die Anteilnahme der Bundesregierung auszudrücken.

Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte vor Journalisten, „meine Gedanken und mein Mitgefühl sind bei den Verletzten“ sowie bei den Opfern und ihren Angehörigen. Er werde am Samstag gemeinsam mit dem Vorstandschef der Deutschen Bahn, Richard Lutz, an die Unglücksstelle reisen.

Lutz sagte bei dem gemeinsamen Statement mit Wissing, die Bilder aus Bayern seien „schrecklich“ und sie „machen einen tief betroffen“. Die Bahn werde die Ermittlungen zur Unglücksursache „nach besten Kräften“ unterstützen.

Wann und wo ereignete sich das Zugunglück?

Das Unglück ereignete sich gegen 12.15 Uhr im Ortsteil Burgrain in den Loisachauen. Ein Sprecher der Bundespolizei gab an, dass der Zug sei vermutlich entgleist sei, wobei drei Waggons umgekippt seien.

Ein amerikanischer Soldat war in einem der Autos auf der Straße neben der Bahnstrecke und erzählte seine Eindrücke dem „Garmisch-Partenkirchner Tagblatt“: „Es war schrecklich“, sagte er. „Einfach schrecklich. Plötzlich ist der Zug umgekippt.“

Unter den Verletzten seien „alle Altersgruppen“. Es sei nicht ausgeschlossen, dass zur Unglückszeit gegen Mittag viele Schüler in der Bahn waren. Ob der Regionalzug wegen des neuen Neun-Euro-Tickets besonders voll war, war unklar.

Welche Einsatzkräfte sind vor Ort?

Feuerwehr, Notärzte und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. „Es wurde Vollalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst“, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle im Oberland. Zwölf Rettungshubschrauber kreisten über der Gegend.

An der Bergungsaktion sollen auch Kräfte aus Österreich und Bundeswehrsoldaten beteiligt sein. Auch Helfer aus München wurden dem „Merkur“ zufolge an die Unfallstelle beordert. Einsatzkräfte steigen laut Reportern vor Ort mit Leitern in die Waggons, um Menschen zu befreien.

Der Innenminister von Bayern Joachim Herrmann traf am Nachmittag am Unglücksort ein, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Ebenfalls an einem 3. Juni ereignete sich das bisher schwerste Zugunglück in der Geschichte der Bundesrepublik. Im Jahr 1998 starben Anfang Juni in Eschede in Niedersachsen 101 Menschen, mehr als 100 werden teils schwer verletzt. Ein gebrochener Radreifen hatte einen Intercity-Express (ICE) der DB auf dem Weg nach Hamburg bei Tempo 200 entgleisen lassen. (dpa, Reuters, Tsp)

+++ Dieser Artikel wird laufend aktualisiert +++