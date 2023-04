Tote Zehnjährige in Kinderheim Verdächtige Jungen zunächst nicht in Polizeigewahrsam

Nach dem Tod eines Mädchens in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung im oberfränkischen Wunsiedel stehen zwei Jungen im Alter von 11 Jahren und ein 16-Jähriger im Fokus der Ermittler. Die Jungen sind zunächst nicht in Polizeigewahrsam gekommen.

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Sicherheitskreisen. Stattdessen seien die Jungen in einer Einrichtung des Jugendschutzes. Sicherheitskreise sprachen von Indizien auf eine Beteiligung der drei minderjährigen Jungen an einem Vorfall, der zum Tod der Zehnjährigen führte. Es sei aber unklar, inwieweit diese Beteiligung ursächlich für den Tod des Mädchens sei und ob es sich um einen Unfall gehandelt haben könnte.

Kinderheim richtet Krisenstab ein

Der Träger des oberfränkischen Kinderheims will mithilfe eines Krisenstabs das Geschehen aufarbeiten. Die jungen Bewohner aus der Jugendhilfeeinrichtung in Wunsiedel brauchten in dieser Situation vertraute Menschen, die sich weiterhin um sie kümmerten, teilte die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg (KJF) am Mittwoch mit. „Sie brauchen das Angebot, alle Fragen stellen zu können, die sie haben, und sie brauchen kind- und altersgerechte Antworten.“

Joachim Herrmann fordert schnelle Aufklärung

Nach dem Fund des toten zehnjährigen Mädchens hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) eine schnelle Aufklärung gefordert. „Wichtig ist, dass nun möglichst schnell geklärt wird, wer an der Tat beteiligt war und welche Hintergründe es dafür gab“, teilte Herrmann am Mittwoch mit.

Joachim Herrmann (CSU), der Innenminister von Bayern (Archivbild). © dpa/Sven Hoppe

„Die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung.“ Seine Gedanken seien bei den Hinterbliebenen, für die eine Welt zusammengebrochen sei. „Diese schreckliche Tat hat mich zutiefst bestürzt und lässt mich fassungslos zurück“, sagte Herrmann.

„Wir können das gar nicht fassen.“

Auch Wunsiedels Zweiter Bürgermeister Manfred Söllner hat sich tief betroffen gezeigt. Bei vielen Bürgern der Stadt habe das zu einem Schockerlebnis geführt, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch. „Wir können das gar nicht fassen.“ Laut Söllner handelt es sich um eine kirchliche Einrichtung, die es mindestens schon ein halbes Jahrhundert in der oberfränkischen Stadt gebe. „Wir hören eigentlich immer nur positive Sachen über die Einrichtung.“

Was wissen wir bisher?

Ein zehn Jahre altes Mädchen ist am Dienstagmorgen tot im Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef im oberfränkischen Wunsiedel gefunden worden.

Angestellte der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung hätten das Kind in seinem Zimmer leblos entdeckt, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken am Mittwoch.

Es sei von einem Tötungsdelikt auszugehen, teilten die Polizei Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof am Mittwoch mit. Demnach gebe es „Anzeichen für ein Fremdverschulden“ am Tod des Mädchens.

Was in dem Heim genau passiert ist, ist bislang aber noch nicht bekannt. Ein Notarzt habe zuvor nur noch den Tod des Mädchens feststellen können. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde laut Polizei eine rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet. Spezialisten sicherten in der Einrichtung den Angaben zufolge umfangreich Spuren.

Kriminalpolizei bildet Soko

Die Kriminalpolizei hat laut einer Sprecherin zudem eine Sonderkommission gebildet. Weitere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.

Das Kinderheim St. Josef In dem Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef in Wunsiedel werden nach Angaben des Trägers etwa 90 Kinder und junge Erwachsene im Alter von 3 bis 19 Jahren betreut.

Die Behörden hätten den Fall erst am Mittwoch bekannt gemacht, um am Dienstag zunächst umfangreich Spuren sichern und Zeugen befragen zu können, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Es ist der zweite Fall innerhalb weniger Wochen, dass ein Kind in Deutschland gewaltsam zu Tode kommt. Am 11. März wurde die zwölfjährige Luise in einem Waldstück an der Grenze von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erstochen. Zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren gestanden die Tat, wegen ihres Alters sind sie nicht strafmündig. (tsp/dpa/AFP)

