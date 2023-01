True-Crime-Podcast „Tatort Berlin“ Wenn der Chef des Morddezernats auspackt

Was bringt Mordermittler zur Verzweiflung? Ist unsere Justiz zu mild? Mischt sich die Politik oft ein? Wir haben wir Fragen unserer Hörerinnen und Hörer gesammelt, nun gibt es Antworten von oberster Stelle: Andreas Maaß, der Chef des Berliner Morddezernats, spricht über Risiken und Nebenwirkungen seines Berufs. In Folge 20 nehmen wir Kriminaldirektor Andreas Maaß ins Kreuzverhör: Der Chef des Berliner Morddezernats erklärt, warum er so oft selbst zum Tatort fährt, welche Fälle er nicht vergessen kann und was ihm auffällt, wenn er im Fernsehen Krimis sieht.

Die Moderatoren des Podcasts sind Katja Füchsel und Sebastian Leber.

